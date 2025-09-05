El Tesoro vendió casi US$400 millones en tres días para contener al dólar

El Gobierno argentino inauguró el martes pasado una nueva etapa en su política cambiaria, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Tesoro comenzaría a intervenir en el mercado cambiario mediante la venta de dólares.

Esta decisión busca aportar liquidez y mitigar las fluctuaciones del tipo de cambio en la previa a las elecciones. Según los operadores de mercado, las ventas oficiales se acercaron a los US$400 millones en un lapso de tres días.

Durante ese período, el dólar experimentó una baja de aproximadamente $10, manteniéndose en torno a $1.362 en el segmento mayorista y $1.375 en las pantallas del Banco Nación. Los analistas advierten que estas intervenciones deben ser temporales para garantizar los pagos de deuda previstos para 2026.

Las ventas directas del Tesoro comenzaron ese mismo martes, aunque se optó por no informar sobre los movimientos realizados. La información sobre estas operaciones se pudo inferir a partir de los depósitos en dólares y pesos que el Ministerio de Economía mantiene en el Banco Central.

La capacidad inicial del Gobierno para vender divisas y controlar la cotización del dólar era de US$1669 millones al 1° de septiembre. Sin embargo, un día después, esa cifra se redujo a US$1431 millones. Aunque no existe una correlación directa, generalmente cuando el Tesoro vende divisas, disminuyen los ahorros públicos en moneda extranjera y aumentan las colocaciones en moneda local.

El martes, la diferencia entre los depósitos fue de US$238 millones, con US$40 millones destinados al pago de deuda con el BIRF y BID. Así, las ventas estimadas rondaron los US$200 millones. El Banco Central actuó como ejecutor de estas ventas por cuenta del Tesoro. Según estimaciones de operadores cambiarios, ya habría vendido casi US$400 millones en tres días: US$198 millones el martes; US$50 millones el miércoles; y otros US$150 millones el jueves. De esta manera, el Tesoro habría utilizado cerca del 25% de su poder de fuego inicial.

Las ventas oficiales no comenzaron esa semana sino en agosto, cuando el Gobierno empezó a desprenderse de divisas mediante operaciones bilaterales. Desde entonces, los privados calcularon que el Tesoro se deshizo de aproximadamente US$500 millones. En Max Capital consideraron que los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA son suficientes para sostener ventas diarias cercanas a los US$100 millones durante un par de semanas si la situación lo requiere.

El Banco Central continuó vendiendo dólares por cuenta del Tesoro. Analistas de Outlier señalaron que estimar la intervención será complicado debido a la falta de datos oficiales inmediatos. La información presenta un retraso de dos días y al revisar los depósitos del Tesoro en pesos y dólares se observó que desde agosto hubo cuatro movimientos coincidentes entre variaciones de depósitos en dólares y depósitos en pesos con un tipo de cambio implícito razonable.

