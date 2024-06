El FMI valoró la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal

El Fondo Monetario Internacional (FMI) valoró este viernes la aprobación de la Ley Bases y el qaquete fiscal. Por medio de un mensaje vía X, la portavoz del organismo multilateral, Julie Kozack, sostuvo que “la aprobación por parte del Congreso de legislación fiscal y estructural clave, así como de medidas para fortalecer el marco de política monetaria”.

En el mensaje recalcaron que el objetivo de la nueva legislación “es mejorar la calidad de la consolidación fiscal, reducir aún más la inflación y apoyar la recuperación económica”.

Por último indicaron que seguirán colaborando constructivamente con el equipo económico en políticas para crear una Argentina más próspera y estable.

/Inicio Código Embebido/

We welcome congressional approval of key fiscal and structural legislation, as well as measures to strengthen the monetary policy framework. These aim to improve the quality of the fiscal consolidation, further reduce inflation, and support the economic recovery.