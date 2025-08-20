Diputados modificó la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional

En una sesión de alto voltaje político, la oposición y los gobernadores lograron imponer su mayoría en la Cámara de Diputados y aprobaron el proyecto que establece el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. La iniciativa, que ya contaba con media sanción en el Senado, obtuvo 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones, principalmente de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la diputada chubutense Ana Clara Romero.

La norma obliga al Poder Ejecutivo a distribuir de manera automática y bajo los parámetros de la Ley de Coparticipación Federal el 1% de los ATN, eliminando la discrecionalidad de la Casa Rosada en el manejo de esos fondos. La votación expuso un amplio frente opositor que unió a Unión por la Patria, los bloques provincialistas, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Por Santa Cruz y parte de la UCR, en contraste con el rechazo del oficialismo.

El debate incluyó además otro proyecto de fuerte impacto fiscal: la redistribución de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que hoy representa hasta el 0,5% del PBI. Actualmente, las provincias reciben el 25,47% de esos fondos, mientras que el 10,4% va al Tesoro y el 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda. Con la nueva normativa, ese porcentaje se elevaría al 57,02% de libre disponibilidad para las provincias, y un 28,69% destinado al Sistema Único de Seguridad Social.

La reforma contempla además la eliminación de seis fideicomisos a los que se destinaban recursos de manera específica: Infraestructura Hídrica, Infraestructura de Transporte, Sistema Vial Integrados, Compensador del Transporte, Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda.

En paralelo, se discutieron otros dos proyectos alternativos: uno del Frente de Izquierda, que proponía eliminar la discrecionalidad en el uso de los fondos, y otro del oficialismo, que buscaba limitar al 40% la participación de las provincias en la distribución. Ninguno prosperó frente a la mayoría opositora.