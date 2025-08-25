Denuncian intimidación a una jueza federal de Rosario
Una jueza federal de Rosario denunció una intrusión en su departamento sin robo, con luces encendidas y restos de cigarrillo.
25/08/2025 | 21:49Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Los Tribunales Federales de Rosario.
Una jueza federal de Rosario denunció que desconocidos ingresaron a su departamento sin forzar la cerradura ni robar objetos de valor, pero dejaron encendidas algunas luces y restos de un cigarrillo en la cocina, lo que alimenta la hipótesis de un mensaje intimidatorio.
La víctima es Natalia Martínez, conjueza a cargo del Juzgado Federal N°2 de Rosario desde julio pasado, tras la renuncia de la anterior titular. Al regresar a su domicilio anoche, alrededor de las 20.30, advirtió señales que confirmaban la intrusión y dio aviso inmediato a la Policía y a sus superiores.
/Inicio Código Embebido/
Crisis de vacancia. Justicia federal: alerta por falta de jueces en la mitad de juzgados de Santa Fe
La reciente renuncia del Marcelo Martín Bailaque profundizó un panorama ya crítico, al dejar vacantes el Juzgado Federal N.º 4 de Rosario y el Juzgado Federal de Rafaela.
/Fin Código Embebido/
La investigación quedó en manos de la fiscal María Virginia Sosa, con la intervención del juez de Garantías Carlos Vera Barros, quienes abrieron una causa por intimidación y violación de domicilio. Se realizó una inspección ocular en la vivienda y se levantaron huellas para peritajes, mientras se tomaban declaraciones a posibles testigos.
Enterada de la situación, la Corte Suprema de Justicia se comunicó con la magistrada para expresarle su respaldo y dispuso el refuerzo de su custodia personal.
/Inicio Código Embebido/
Violencia en Rosario. Postergan implementación del sistema acusatorio en Justicia federal de Rosario
La demora en la aplicación del sistema -que se espera contribuya a mejorar la eficiencia y la transparencia en el ámbito judicial- se pospone hasta mayo tras pedido del procurador Eduardo Casal.
/Fin Código Embebido/
Martínez había tenido recientemente exposición pública al rechazar las excusaciones del juez Gastón Salmain, investigado por el Consejo de la Magistratura y denunciado por presuntas maniobras de forum shopping. En duros términos, la conjueza advirtió que aceptar apartamientos masivos hubiera generado un colapso en el fuero previsional.
Nacida en San Nicolás y con trayectoria en el Poder Judicial desde 2002, Martínez fue designada conjueza en Santa Fe por decreto del Ejecutivo en 2022 y asumió la conducción provisoria del juzgado federal rosarino en julio de este año.