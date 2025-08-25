Denuncian intimidación a una jueza federal de Rosario

Una jueza federal de Rosario denunció que desconocidos ingresaron a su departamento sin forzar la cerradura ni robar objetos de valor, pero dejaron encendidas algunas luces y restos de un cigarrillo en la cocina, lo que alimenta la hipótesis de un mensaje intimidatorio.

La víctima es Natalia Martínez, conjueza a cargo del Juzgado Federal N°2 de Rosario desde julio pasado, tras la renuncia de la anterior titular. Al regresar a su domicilio anoche, alrededor de las 20.30, advirtió señales que confirmaban la intrusión y dio aviso inmediato a la Policía y a sus superiores.

La investigación quedó en manos de la fiscal María Virginia Sosa, con la intervención del juez de Garantías Carlos Vera Barros, quienes abrieron una causa por intimidación y violación de domicilio. Se realizó una inspección ocular en la vivienda y se levantaron huellas para peritajes, mientras se tomaban declaraciones a posibles testigos.

Enterada de la situación, la Corte Suprema de Justicia se comunicó con la magistrada para expresarle su respaldo y dispuso el refuerzo de su custodia personal.

Martínez había tenido recientemente exposición pública al rechazar las excusaciones del juez Gastón Salmain, investigado por el Consejo de la Magistratura y denunciado por presuntas maniobras de forum shopping. En duros términos, la conjueza advirtió que aceptar apartamientos masivos hubiera generado un colapso en el fuero previsional.

Nacida en San Nicolás y con trayectoria en el Poder Judicial desde 2002, Martínez fue designada conjueza en Santa Fe por decreto del Ejecutivo en 2022 y asumió la conducción provisoria del juzgado federal rosarino en julio de este año.