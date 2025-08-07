De Loredo retiró su lista y denuncia "extorsión" y "peronismo infiltrado"

La Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba vive horas de alta tensión tras la decisión del sector Generación X, liderado por el diputado Rodrigo de Loredo, de retirar su lista de precandidatos a deputados para las elecciones internas previstas para este domingo.

La resolución, tomada este jueves por la tarde, deja a la boleta de Más Radicalismo, encabezada por Ramón Mestre, como la única propuesta radical de cara a los comicios de octubre. Desde el espacio de De Loredo denunciaron "extorsión" por parte de sus adversarios internos y apuntaron contra una supuesta "infiltración del peronismo" en el proceso.

El anuncio llegó tras dos reveses judiciales que golpearon al sector de De Loredo. Por un lado, la Cámara Nacional Electoral rechazó el recurso de queja presentado por Generación X, que buscaba suspender las elecciones internas, un pedido respaldado por el 70% del Congreso Partidario de la UCR.

Por otro, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó la intervención de la Junta Electoral del partido, acusada de no haber iniciado el proceso electoral conforme a lo establecido.

Estas decisiones fueron interpretadas por Generación X como maniobras para "obstaculizar" y "desconocer" los órganos partidarios.

La intervención ordenada por Vaca Narvaja designó a Juan Cruz Juárez, prosecretario del juzgado, como interventor de la Junta Electoral, con la misión de garantizar la "regularización democrática" del proceso.

La resolución judicial señaló la falta de acuerdo y acción dentro del órgano partidario, integrado mayoritariamente por Graciela Bercoff (nicolasista), Ariel Sánchez (cercano a Mario Negri) y Gustavo Botasso (deloredísta), y en minoría por Diego Frossasco y Eduardo Martínez (próximos a Mestre).

El retiro de Generación X no solo implica la consolidación de la lista de Mestre, sino que también abre la puerta a nuevas definiciones políticas. En medio de la incertidumbre, el espacio de De Loredo evalúa posibles acuerdos con La Libertad Avanza.

En desarrollo.