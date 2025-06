Damián Arabia y Maximiliano Ferraro, evacuados de Israel a Jordania, regresan a Argentina

Los diputados argentinos Damián Arabia y Maximiliano Ferraro fueron evacuados de Israel y trasladados a Jordania, desde donde planean regresar a Argentina. Ambos legisladores arribaron a Israel el jueves con el objetivo de participar en el evento Pride 2025, que se canceló a raíz de un ataque de Israel hacia Irán, lo que generó un conflicto que llevó al país hebreo a recibir misiles en sus principales ciudades.

Arabia, a través de su cuenta en la red social X, comunicó que "la Cancillería israelí, que me había invitado y cubierto mi agenda en Tel Aviv, me trasladó por tierra fuera del país y en poco tiempo estará llevándome de regreso a casa". Asimismo, expresó su gratitud hacia diversas autoridades argentinas, incluyendo al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes lo apoyaron durante su estancia.

El legislador detalló que su propósito era mantener reuniones con funcionarios israelíes, así como con delegaciones de otros países, sin embargo, lamentó que las circunstancias no lo permitieran. A pesar de ello, consideró que vivió un momento histórico.

Arabia subrayó la importancia de defender la existencia del Estado de Israel y el derecho del pueblo judío a protegerse, enfatizando que esto es clave para quienes abogan por la libertad y la democracia. "Hoy, los enemigos de la libertad atacan a Israel; si no se detienen, mañana irán por nosotros", advirtió el legislador.

La lucha contra el terrorismo fue otro de los puntos destacados, afirmando que no se negocia con él, sino que se combate. Agradeció a todos los argentinos que le enviaron mensajes de apoyo, así como al pueblo israelí por su amistad y solidaridad en un momento tan crítico. "Aunque no pueda cumplir con todos mis objetivos, me llevo algo mucho más valioso: su cariño y la resiliencia de un pueblo luchador", concluyó.

Por su parte, Ferraro también informó sobre su traslado a Jordania, indicando que ya había cruzado la frontera en el paso de Allenby. Destacó su deseo de regresar a Buenos Aires y agradeció a quienes se preocuparon por su bienestar durante esos días de incertidumbre en Israel.

"Fueron días intensos, llenos de emociones y tensiones, pero también de gestos de solidaridad que recordaré siempre", agregó Ferraro.