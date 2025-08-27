En vivo

Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones nacionales de octubre

El Gobierno estableció los montos para autoridades de mesa, delegados judiciales y tecnológicos en los comicios del 26 de octubre.

27/08/2025 | 07:33Redacción Cadena 3

FOTO: Argentina vuelve a las urnas.

A dos meses de las elecciones legislativas nacionales programadas para el 26 de octubre, el Gobierno determinó los montos que recibirán en concepto de viáticos las autoridades de mesa, así como los delegados judiciales y tecnológicos que participarán en la jornada electoral.

La Resolución 347/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, estableció cifras que oscilan entre $40.000 y $120.000.

Las autoridades de mesa recibirán un pago de $40.000, cantidad que se duplicará para aquellos que también completen las capacitaciones oficiales, recibiendo un adicional de $40.000.

El Ejecutivo subrayó que esta compensación tiene como objetivo incentivar la formación previa “a fin de mejorar el desarrollo de los comicios”.

Por otro lado, los delegados designados en los locales de votación percibirán $80.000, mientras que los delegados judiciales, encargados de enviar reportes de incidencias o información solicitada por la Cámara Nacional Electoral, recibirán $40.000.

El monto más elevado corresponde a los delegados tecnológicos, quienes se encargarán de la verificación biométrica de identidad en los establecimientos de votación, con un viático que alcanzará los $120.000.

El esquema de pago contempla opciones tanto presenciales como electrónicas, permitiendo un plazo de un año para cobrar la suma correspondiente. La Justicia Nacional Electoral será responsable de certificar el cumplimiento de las funciones y notificará al Correo Argentino los listados de beneficiarios. La Vicejefatura de Gabinete del Interior coordinará la implementación del operativo.

En las elecciones presidenciales de 2023, las autoridades de mesa recibieron $7.000, y aquellos que completaron la capacitación obtuvieron $3.000 adicionales, cifra que se elevó a $10.000 en la segunda vuelta.

Cuánto se cobrará en las elecciones nacionales

Autoridades de mesa: $40.000

Participantes en actividades de capacitación: $40.000

Delegados en locales de votación: $80.000

Delegados judiciales: $40.000

Delegados tecnológicos: $120.000

Lectura rápida

¿Qué se determinó respecto a los viáticos? Se establecieron montos que oscilan entre $40.000 y $120.000 para las autoridades de mesa, delegados judiciales y tecnológicos.

¿Quién emitió la resolución sobre los viáticos? La resolución fue emitida por el Gobierno a través de la Resolución 347/2025.

¿Cuándo se llevarán a cabo las elecciones? Las elecciones legislativas nacionales están programadas para el 26 de octubre.

¿Dónde se aplicarán estos viáticos? Los viáticos se aplicarán en los locales de votación durante la jornada electoral.

¿Por qué se implementan estos montos? Se busca incentivar la formación previa para mejorar el desarrollo de los comicios.

