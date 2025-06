Cristina Kirchner lanza el primer spot como candidata a diputada

La ex vicepresidenta Cristina Kirchner confirmó su intención de ser candidata en las elecciones bonaerenses, que se llevarán a cabo el próximo 7 de septiembre.

En un contexto político intenso, su equipo presentó el primer spot de campaña, donde se establece una clara polarización con el actual presidente Javier Milei. La frase clave del video reza: "Donde Milei recorta, Cristina protege. Donde él destruye, ella reconstruye".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Este lanzamiento se realizó al día siguiente de su confirmación como candidata, y estuvo acompañado por una intensa campaña visual en las calles de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde las obras propagandísticas mostraron la firma de la ex mandataria.

El spot dura poco más de un minuto y hace un repaso de la trayectoria política de Kirchner, buscando legitimar su regreso a la actividad política.

Argumentos de la campaña

La narración del spot destaca: "Ella ya fue casi todo: primera dama, senadora, presidenta. Podría estar en casa, disfrutando sus días, pero quien lleva la esperanza terca en el pecho, nunca se jubila de la historia". Este mensaje busca conectar emocionalmente con el público, posicionando a Cristina como alguien que continúa luchando por su país y su pueblo.

Además, se enfatiza la importancia de su rol como diputada: "Diputada, sí, diputada porque no hay tribuna menor cuando hay que gritar verdades. Porque no hay banca pequeña cuando el dolor del pueblo es grande". En este sentido, la ex mandataria se presenta como una voz de la ciudadanía, que busca defender los intereses de aquellos que sufren y resisten en medio de la crisis.

La voz en off continúa: "Es por vos y cuando todo se derrumba, ella sigue a nuestro lado. Con lucha, con corazón, con vos. Cristina". Este enfoque querido por su equipo intenta mostrar a Kirchner como una figura cercana y accesible, que no se ha distanciado de los problemas del pueblo.

/Inicio Código Embebido/

[CFK CANDIDATA ???]

Salió el primer spot de Cristina Kirchner: “Donde Milei destruye, ella reconstruye”. Vuelve con todo y apunta a arrasar en provincia con un discurso de confrontación total. pic.twitter.com/CIiIQcnIxy — Por Decreto (@XDecretoOK) June 3, 2025

/Fin Código Embebido/

La importancia de la elección

El lanzamiento de su spot se produce en un contexto donde la ex mandataria ha planteado su preocupación sobre el futuro del peronismo. Ella expresó que "si hay un mal resultado electoral del peronismo" en estas elecciones, esto podría repercutir negativamente en el resto del país. En sus declaraciones al canal C5N, también aseguró: "La provincia fue gobernada por alfonsinistas, menemistas, duhaldistas, kirchneristas y macristas, y nunca se desdobló".

Kirchner puntualizó la magnitud de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con 135 municipios y 17 millones de ciudadanos que irán a votar en la inminente elección.

La estrategia electoral que ella propone aborda la necesidad de involucrar a los votantes en un contexto donde las decisiones políticas afectan sus vidas directamente. Consciente de los desafíos por delante, su campaña busca consolidar un mensaje de esperanza y reconstrucción ante las adversidades económicas y sociales que atraviesa el país.