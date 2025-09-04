Cristina Kirchner: "Es hora de ponerle un freno al agravio y la injusticia"

En un mensaje grabado y difundido este jueves, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se dirigió a la militancia peronista de la provincia de Buenos Aires con un llamado directo a votar en las elecciones del próximo 7 de septiembre.

Pero más allá de su respaldo político a la boleta de Fuerza Patria, la dirigente aprovechó el espacio para lanzar duras críticas contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de "cobarde", "mentiroso" y de protagonizar “un show de muy mal gusto” durante su última aparición pública en Moreno.

“El espectáculo de un presidente desaforado pidiendo que saquen del cajón a quien fuera mi compañero de vida y presidente de todos los argentinos no solo es un show de muy mal gusto, sino propio de gente cobarde y de muy baja estofa”, expresó Cristina con tono firme, en alusión a la canción entonada por Milei y sus seguidores, en la que se aludía de forma irónica a Néstor Kirchner.

A la militancia peronista y a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/e0a3kGhh26 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 4, 2025

En un mensaje cargado de contenido emocional y político, la expresidenta defendió la memoria de su esposo y denunció lo que calificó como una actitud “miserable” del actual mandatario: “Hay que ser muy cobarde para festejar la muerte de los oponentes y disfrutar del dolor ajeno”, afirmó.

“Cara de piedra Milei”: la denuncia por las coimas y la Agencia Nacional de Discapacidad

Uno de los momentos más duros del mensaje fue cuando Cristina se refirió al escándalo que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad y a la hermana del presidente, Karina Milei. La expresidenta cuestionó duramente la defensa pública que el jefe de Estado hizo de su entorno, y lo acusó de mentir deliberadamente.

“El que dijo que la hermana del presidente era coimera no fue ningún opositor. Fue su abogado personal, con quien escuchaba ópera en Olivos, y a quien nombró como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad”, recordó Cristina. Y sentenció: “No se puede ser tan mentiroso. Es querer tapar el sol con la mano”.

En ese mismo tramo, bautizó irónicamente al mandatario como “cara de piedra Milei”, retomando una anécdota del boxeador panameño Roberto “Mano de Piedra” Durán, para describir lo que, según ella, es una falta absoluta de escrúpulos por parte del presidente.

Sobre el atentado: “De cualquier lugar se vuelve, menos del ridículo”

Cristina también se refirió, sin mencionarlo explícitamente, a las declaraciones recientes de Milei, quien sostuvo que “lo quisieron matar”. La expresidenta, víctima en 2022 de un intento de magnicidio en la puerta de su domicilio, fue tajante: “Presidente Milei, solo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar”.

En una confesión poco habitual, Cristina reconoció que evita hablar del atentado por el impacto emocional que tuvo sobre ella: “Nunca hago mención de ello, ni en público ni en privado, porque es una experiencia muy traumática. El inconsciente, de algún modo, trata de tapar lo que puede dañarnos”.

El llamado al voto: “Es necesario poner un freno”

Hacia el cierre del mensaje, la expresidenta retomó el eje central de su intervención: convocar al voto este domingo en la provincia de Buenos Aires. “Pido perdón si me fui un poco del motivo de este mensaje, pero no podía dejar de decir lo que pienso y siento”, dijo, antes de llamar a recuperar el rol institucional que debe tener un jefe de Estado.

“Este domingo 7 de septiembre es importante que todos vayan a votar. Es necesario ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino, y sobre todo a tantas y tan profundas injusticias. Ese freno es la boleta de Fuerza Patria. No tengo dudas”, concluyó.