Córdoba se convierte en pionera en el mercado de deuda voluntario con 725 millones

La provincia de Córdoba marcó un hito al convertirse en el primer estado argentino que colocó deuda en el mercado internacional. La gestión de Martín Llaryora realizó una emisión de bonos por un monto total de US$ 725 millones, bajo la legislación del Estado de Nueva York, con un vencimiento establecido para el año 2032 y una tasa de interés anual fijada en 9,75%.

El esquema de amortización para estas obligaciones contempla tres pagos anuales programados para el quinto, sexto y séptimo año desde la emisión, mientras que los intereses se liquidarán cada seis meses.

Los recursos recaudados a través de esta colocación se destinarán a financiar proyectos fundamentales de infraestructura, así como también a extender las amortizaciones mediante la recompra de títulos que vencerán en 2027.

Dentro de este proceso, la provincia prevé la recompra de US$ 300 millones de los bonos que tienen vencimiento en 2027, a un precio de US$ 955 por cada US$ 1.000 en circulación.

La operación generó un interés notable, atrayendo ofertas que superaron los US$ 1.000 millones, lo que la provincia calificó como una "significativa sobreoferta" en relación a los US$ 500 millones que se buscaban en un principio.

Más del 40% de la participación vino de parte de inversores locales, lo que refleja la solidez fiscal de la provincia y la confianza del mercado.

Las calificadoras Moody’s y Fitch Ratings respaldaron estos títulos, otorgando calificaciones de Caa2 y CCC+, respectivamente.

Esta emisión representa el primer acceso a financiamiento externo para una institución pública del país desde diciembre de 2017.

Según lo expresado por el gobierno provincial, esta estrategia de emisión de deuda forma parte de un plan financiero integral, diseñado para fortalecer la sostenibilidad fiscal, fomentar el desarrollo económico y garantizar el cumplimiento de sus compromisos, asegurando al mismo tiempo la financiación de las obras provinciales.