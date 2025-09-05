Convención: últimas definiciones, nuevos derechos y gesto simbólico en Rosario

La Convención encargada de reformar la Constitución de Santa Fe, entra en su recta final con una intensa sesión este viernes, en la que se debaten cambios clave en materia de derechos fundamentales, nuevas garantías y la relación entre el Estado y las religiones. La sesión comenzó pasadas las 17 en una jornada que tuvo además la novedad del rechazo en la justicia provincial al recurso presentado por La Libertad Avanza contra el proceso constituyente.

A esto se suma un cierre con fuerte carga simbólica: la Comisión Redactora acordó sesionar por última vez el próximo lunes a las 9.30 en la ciudad de Rosario, en un lugar aún no definido pero que será "emblemático", según indicaron desde el cuerpo de 18 convencionales que la integran.

Profundidades

En la sesión de este viernes por la tarde, que podría extenderse hasta el sábado (cuarto intermedio mediante), se abordan temas tratados en la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías. Entre ellos, destacan la incorporación de nuevos derechos como el derecho digital, el derecho a la ciencia e innovación, la protección del ambiente, el acceso al agua y los derechos de consumidores y usuarios. También se introduce por primera vez en la Carta Magna el reconocimiento de las desigualdades estructurales presentes en la sociedad santafesina y el compromiso estatal para reducirlas.

Uno de los debates más relevantes será la modificación del artículo 3° de la actual Constitución, que declara a la religión católica como la oficial de la provincia. En su nueva redacción, el dictamen de mayoría propone que “la Provincia no establece religión oficial, asegura la distinción entre el orden civil y el religioso”, y establece principios de igualdad, autonomía y cooperación para regular la relación entre el Estado y los cultos legalmente reconocidos.

No obstante, sectores vinculados a la Iglesia Católica han solicitado que se reconozca, al menos, la historicidad de su rol en la construcción cultural de Santa Fe. Desde las cinco diócesis de la provincia plantearon que “no puede ser una Constitución laicista”, y propusieron una fórmula basada en “autonomía y cooperación” sin privilegios. Por su parte, desde la DAIA destacaron el carácter humanista del nuevo texto, y el convencional oficialista y pastor evangélico Walter Ghione afirmó que defenderán la redacción consensuada, aunque están abiertos al diálogo ante los reclamos.

Derechos digitales

Una de las incorporaciones más innovadoras de esta reforma constitucional es el reconocimiento de los derechos digitales. El nuevo texto establece que todos los derechos contemplados en la Constitución serán aplicables en entornos digitales, y garantiza el acceso universal, equitativo y sin discriminación a la conectividad y la infraestructura tecnológica. Además, reconoce el derecho a la protección de los datos personales y a conocer los criterios de los sistemas automatizados que puedan afectar derechos, incluyendo el uso de inteligencia artificial.

La provincia también se compromete a promover una ciudadanía digital inclusiva, proteger la privacidad, la autonomía mental y garantizar el consentimiento informado en el uso de tecnologías. Se adoptarán políticas integrales de ciberseguridad, con especial énfasis en proteger a niños, niñas y adolescentes de la violencia digital.

Bienes comunes

La reforma propone que la ciencia y la innovación sean consideradas bienes comunes y derechos de las personas, orientados al desarrollo sostenible, inclusivo y productivo. Se impulsará una institucionalidad que promueva el acceso equitativo al conocimiento y la articulación entre sectores públicos y privados.

En cuanto al ambiente, se establece el derecho a vivir en un entorno sano y equilibrado. Se considera al ambiente como un bien colectivo y se fijan principios como equidad intergeneracional, prevención, participación ciudadana, y el acceso a la justicia ambiental. También se reconocen los derechos de los animales y se exige su protección.

Agua garantizada

Otro punto destacado del dictamen de mayoría es el reconocimiento del derecho al agua como bien colectivo esencial para la vida humana y de los ecosistemas. El texto establece que toda persona tiene derecho de acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento. Asimismo, se ordena al Estado implementar una política hídrica planificada, sostenible y basada en principios de equidad y protección del ciclo hidrológico.

También se refuerzan los derechos de consumidores y usuarios, quienes estarán protegidos en sus relaciones de consumo con garantías como el acceso a la información, la educación, la privacidad y la indemnidad. Se establecen mecanismos administrativos y judiciales para la defensa de estos derechos, tanto en entornos físicos como digitales.

La Convención Reformadora se aproxima a su desenlace con decisiones históricas que reformulan el vínculo entre el Estado y la sociedad santafesina. El acto simbólico de cierre en Rosario servirá para sellar un proceso que no solo modifica el texto constitucional, sino que también busca actualizar sus valores fundacionales ante los desafíos del siglo XXI.