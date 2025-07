Controladores aéreos amenazan con paros que afectarían las vacaciones de invierno

Los controladores aéreos, representados por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), llevarán a cabo mañana, martes, una audiencia conciliatoria con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Esa misma noche, el gremio convocará a una asamblea entre sus trabajadores para decidir si continúan con el cronograma de paros previsto para este mes.

Según lo anunciado en un comunicado, la ATEPSA manifestó que la EANA debe asegurar un incremento salarial del 45% para garantizar el funcionamiento del servicio público esencial y así permitir la desvinculación de las medidas de fuerza que comenzarán el viernes 11 de julio y se extenderán hasta fin de mes. Estos paros afectarían las vacaciones de invierno.

Si las partes no logran llegar a un acuerdo, se llevará a cabo la retención de tareas programada para los días 11, 12, 13, 15, 18, 20, 24, 25, 27 y 30, cuyos horarios específicos aún no han sido confirmados. La medida no alterará la llegada de aviones, pero sí los despegues.

Desde el sindicato argumentan que el conflicto registra 10 meses sin respuestas de la EANA, la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) y la Subsecretaría de Transporte Aéreo. Añaden que “la autoridad aeronáutica sigue presentando informes engañosos y argumentos sin fundamento, intentando deslegitimar las acciones sindicales y obstaculizando el derecho constitucional a la huelga”.

Ante esta situación, afirmaron: “Después de agotar todas las instancias administrativas, confirmamos que el nuevo cronograma de medidas de fuerza iniciará el 11 de julio a partir de las 12:00 horas.”

UTEPSA asistirá a la audiencia programada para mañana, señalando que EANA tiene el deber de ofrecer el 45% necesario para el funcionamiento del servicio público esencial. También se convocó a una asamblea general de trabajadores para el 8 de julio a fin de informar sobre la modalidad de las acciones de protesta.

Desde el sindicato aclaran que sus medidas no afectarán a operaciones aéreas correspondientes a emergencias, ni a aquellas vinculadas con servicios sanitarios, humanitarios, o de búsqueda y salvamento.