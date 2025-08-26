Caso Maradona: hoy se sabrá qué pasará con el jury contra la jueza Makintach
El jurado de enjuiciamiento debate la admisibilidad de la acusación. Su defensor solicita la suspensión del proceso por irregularidades en la selección de conjueces.
26/08/2025 | 08:10Redacción Cadena 3
Una audiencia importante se desarrolla este martes en el Salón Dorado del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, donde el jurado del jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach debate si se admite o no la acusación contra la magistrada tras el escándalo.
Hoy al mediodía el jurado se reunirá para la audiencia de admisibilidad de acusación para saber si el jury contra Makintach sigue a paso firme luego de la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona por el documental filmado sin autorización.
Antes del comienzo de la audiencia, el defensor de Makintach, Darío Saldaño, presentó diversas apelaciones. Una de ellas fue que se suspenda la convocatoria hasta tanto se cumplimente el correcto mecanismo del procedimiento de selección conformación e integración de los conjueces legisladores que intervendrán en el jurado.
A su vez, denunciaron y plantearon en un escrito la recusación por parcialidad manifiesta de Hilda Kogan y que, tras la renuncia de la Senadora Lorena Mandagaran como miembro del jurado, el mismo quedó desintegrado y no se cumplió la manda del art 4 de la ley 13.661, la cual indica que, que se requiere tres suplentes y solo quedarían dos, omitiendo el procedimiento de nombramiento y sus plazos.
En los documentos de apelaciones la acusada también volvió a exponer la situación de sus colegas Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, al sostener que ambos sabían de la "entrevista" y las grabaciones.
De esta manera, Makintach sostuvo que, hasta que no se cumpla con todo lo expuesto, no se debería desarrollar la audiencia de este martes.
[Fuente: Noticias Argentinas]