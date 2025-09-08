Calvo, tras las legislativas bonaerenses: "Llegó el tiempo de la sensatez"

El ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, interpretó los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires como una señal clara para que la Argentina deje atrás la polarización política y apueste por el diálogo.

En declaraciones a la prensa, el funcionario respaldó la candidatura a diputado nacional de Juan Schiaretti y defendió el espacio Provincias Unidas como una alternativa inclusiva, "con la gente adentro", que prioriza la gestión y el desarrollo productivo por sobre los extremos ideológicos.

"No se puede gobernar la Argentina a los hachazos. Tiene que haber una sensatez, un diálogo y una maduración que lamentablemente no ocurre. Y creo que es el tiempo de la sensatez", afirmó el ministro, quien subrayó que la alta participación ciudadana en Buenos Aires refleja una demanda social para abandonar "los gritos, el odio y los discursos de odio".

En ese contexto, Calvo destacó la relevancia de Provincias Unidas, un frente federal que nuclea a seis gobernadores y que en Córdoba lidera Schiaretti.

"Coincidimos en que hay que dejar atrás la grieta. Hoy hay una opción muy clara que es Provincias Unidas, que conforman por ahora seis gobernadores y, en Córdoba, con Juan Schiaretti, un hombre que demostró lo que puede hacer con gestión", señaló.

El funcionario defendió esta propuesta como un modelo que va más allá de las políticas macroeconómicas puras, insistiendo en que el equilibrio fiscal con superávit debe ir acompañado de un plan de desarrollo productivo que genere empleo genuino.

"No se resuelve únicamente con políticas macroeconómicas. Coincidimos en que debe haber un equilibrio fiscal con superávit, pero tiene que ser con la gente adentro, con un plan de desarrollo productivo que genere empleo genuino a cada ciudadano", agregó Calvo.

En este sentido, enfatizó la experiencia de Córdoba como un aporte potencial para el Congreso nacional, donde el espacio podría jugar un rol clave en la búsqueda de consensos.

"La Argentina necesita un camino de oportunidades, con el Estado como motor del desarrollo y en alianza con el sector privado, para que nadie quede afuera", concluyó.