Cachanosky: El fallo de YPF, una mancha más en la economía argentina

El economista Roberto Cachanosky sostuvo que el fallo judicial adverso para Argentina por la expropiación de YPF “no tendrá repercusiones en la economía”, ya que representa “una mancha más en la imagen del tigre”: “La imagen de Argentina ya está tan deteriorada entre los inversores que este nuevo elemento no modifica significativamente la situación. Los inversores con experiencia en el país conocen bien los riesgos”.

Según Cachanosky, el verdadero problema radica en la falta de confianza estructural que caracteriza a la Argentina. “Mientras no se respeten los derechos de propiedad y las reglas del juego, será imposible atraer inversiones. Y sin inversiones, se obstaculiza la generación de empleo y la mejora de los ingresos. Por eso la pobreza persiste”, advirtió durante una entrevista en Rivadavia AM 630.

En su análisis crítico, también cuestionó al Gobierno por mantener un “cepo cambiario encubierto”, especialmente dirigido hacia las empresas, y por presentar como flotante un tipo de cambio que realmente “está completamente intervenido”. “Hoy, Argentina se encuentra entre los países más costosos del mundo. Se promueve artificialmente la importación y se desalienta la exportación. Esto hace que el déficit comercial y de cuenta corriente sean inevitables”, afirmó.

Cachanosky añadió que el país lleva 12 meses consecutivos con déficit de cuenta corriente, el cual se está financiando a través de endeudamiento y medidas temporales como blanqueos o bonos obligatorios. “Eso culminará de forma negativa. Cuanto más deuda se contrae para cubrir déficits, más intereses se generan y se incrementa el gasto público”, explicó.

En relación a las cifras fiscales, el economista criticó la narrativa oficial. “No existe superávit fiscal. Es solo una ilusión. El Tesoro paga los intereses de deuda del Banco Central, pero no los considera como gasto. Si se suman los pagos realizados en los primeros cinco meses del año en intereses de Lecap, Ledef, Boncap y otros, se observa un incremento del 69% en comparación con todo 2023. Esto refleja un significativo déficit financiero, no un superávit”, destacó.

Referente al dólar, previó que el Gobierno intentará llegar a las elecciones de octubre con un tipo de cambio estabilizado y una inflación cercana al 1% mensual. “El objetivo político es evidente: arribar a las elecciones con tranquilidad cambiaria y baja inflación. Por ello, la intervención es continua”, añadió.

No obstante, anticipó que tras los comicios podría haber un considerable salto en el dólar. “El tipo de cambio, en términos constantes, se encuentra en el mismo nivel que cuando lo dejó Massa. Cualquier ajuste podría ser significativo, de entre un 100 y un 120%. No estoy pidiendo una devaluación, solo insto a liberar el mercado cambiario. Permitan que flote de verdad. Lo que existe actualmente es un evidente retraso cambiario”, declaró.

Finalmente, criticó el discurso del oficialismo: “El Gobierno es el único que sostiene que no hay retraso. Pero si el dólar está tan barato, ¿por qué no acuden a comprar todos los dólares que puedan? Como alguna vez dijo Cavallo: el que apuesta al dólar no pierde. Es una realidad”.