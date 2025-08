Bullrich: “La coalición de gobernadores es kirchnerismo de baja intensidad”

Hace dos años, eras precandidata de Juntos por el Cambio en las elecciones primarias. ¿Imaginabas entonces que en un año y medio de gestión se producirían los cambios que has mencionado?

Estaba convencida de que el cambio en Argentina era inexorable para quienes creemos en él. Lo definí con una frase que generó críticas: “es todo o es nada”. Sin un cambio profundo, los intereses que resisten te terminan frenando. Javier Milei lleva adelante esa tarea, que enfrenta fuertes oposiciones. Cada sector debe reflexionar sobre sus propias resistencias al cambio, porque aún hay quienes prefieren mantener el status quo. Los jóvenes que antes se iban del país ahora se quedan o regresan, lo que refleja un cambio no solo económico, sino también en la vida de las familias argentinas.

¿Dónde encuentras las principales resistencias al cambio?

Las resistencias están en sectores económicos, sindicales y judiciales, como en la Justicia del Trabajo, que obstaculiza reformas, o en quienes traban decretos como el de Vialidad Nacional. También en sectores que apoyan leyes sin presupuesto, generando inflación y afectando a los 46 millones de argentinos. Hay empresarios que se resisten a ajustar precios, supermercados que rechazan aumentos para mantener estabilidad, y políticos que defienden un sistema de privilegios que se retroalimenta con el aumento del Estado y nuevos impuestos.

Algunos gobernadores afirman que sus provincias tienen superávit y no necesitan ajustes. ¿Qué opinás?

Ese superávit se logra aumentando impuestos, como en Córdoba con Mercado Libre o en Santa Fe, donde Ingresos Brutos alcanza el 9,5%, un impuesto distorsivo. Las provincias y municipios deben bajar gastos innecesarios y reducir impuestos para devolverle recursos a la sociedad. Si el Estado Nacional bajó cinco puntos de gasto, las provincias deberían reducir al menos dos puntos y medio para ser competitivas.

¿Por qué es importante bajar impuestos para lograr competitividad?

La competitividad no solo depende de la apertura económica, sino de impuestos razonables. En Argentina, casi la mitad de la economía opera fuera del sistema impositivo, lo que muestra un problema estructural. Bajar impuestos, como las retenciones, fomenta la producción, aumenta las áreas sembradas y mejora la calidad, como ocurre con la ganadería. Esto no implica redirigir recursos a otros gastos, sino avanzar de manera sostenible para evitar crisis.

¿La reducción de impuestos será un eje del debate electoral?

Es fundamental. Sin una baja de impuestos en provincias y municipios, el esfuerzo es desigual. Pocas provincias cerraron espacios gubernamentales innecesarios. Queremos un modelo impositivo donde compitan por eficiencia, como propuso el presidente. La discusión debe ser racional, no centrada en aumentar gastos.

Sobre la amenaza mafiosa del tesorero de la AFA a Guillermo Francos, ¿habrá consecuencias?

La AFA limita el crecimiento del fútbol argentino, que genera solo 100 millones de dólares frente a los 2.000 millones del fútbol español. Hay quienes hacen negocios personales en lugar de beneficiar al país. Las amenazas tienen consecuencias, y el que las hace, las paga. Esperemos que este caso no sea la excepción.

El anuncio de permitir hinchadas visitantes pareció más una medida de la provincia de Buenos Aires que nacional. ¿Fue más iniciativa de la AFA o del Ministerio de Seguridad?

Hay maniobras políticas detrás. Kicillof y Tapia buscan mantener el status quo. En Argentina ya hubo partidos con hinchadas visitantes, pero estas decisiones deben tomarse con cautela para no retroceder en seguridad. Suena electoralista, pero la gente no se deja engañar fácilmente.

¿Qué le dirías a quien duda entre votar al kirchnerismo o a la coalición de gobernadores?

Al que duda sobre el kirchnerismo, le digo que compare la pobreza, la corrupción y la falta de créditos de antes con los avances actuales. El kirchnerismo tuvo líderes presos por corrupción. Respecto a la “Avenida del Medio”, no es un espacio con identidad clara, sino una mezcla de peronistas, kirchneristas, radicales y PRO que votan con el kirchnerismo. Parece un kirchnerismo de baja intensidad, sin un proyecto definido.

¿Esperas que el Congreso apruebe la baja de la edad de imputabilidad de menores?

Es una discusión necesaria, pero el Congreso prioriza agendas que buscan dañar al gobierno en lugar de resolver problemas. La baja de imputabilidad es crucial para un régimen penal diferenciado que prevenga la reincidencia. Detener a un joven delincuente a tiempo reduce delitos, ya que la mayoría se cometen entre los 19 y 24 años. La ley está lista, contempla diferencias de edad y tratamientos para evitar carreras delictivas.

Comparaste la gestión de Mauricio Macri y Javier Milei. ¿Cómo las diferenciás?

En la gestión de Macri, los piquetes fueron un problema porque la Ciudad de Buenos Aires no actuó, alimentando a los “gerentes de la pobreza” con planes sociales. Pedí hacerme cargo, pero no se avanzó. En este gobierno, enfrentamos el problema con firmeza, procesando a más de 800 piqueteros por extorsión. La diferencia está en la decisión de ir a fondo sin paralizarse por el miedo.

¿Hay temor por un tercer atentado terrorista, como los de AMIA o la Embajada de Israel?

No hay hipótesis concreta de un tercer atentado, pero estamos atentos. Trabajamos en la prevención, controlamos posibles radicalizaciones y coordinamos con países democráticos para combatir el terrorismo. La seguridad es una prioridad constante.

¿Esperás un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones?

En Córdoba, gran parte del PRO ya colabora con el gobierno, trabajando en el mismo bloque. Espero que se formalice un acuerdo, al igual que en la Ciudad de Buenos Aires. Es lógico buscar alianzas en todo el país, como se hizo en la provincia de Buenos Aires, para fortalecer la unidad.

¿Serás candidata a senadora nacional?

Aún no lo sé. La seguridad es una tarea importante, pero si el equipo me necesita en otro rol, estoy dispuesta. No es por ambición personal, sino por compromiso con el proyecto. Faltan días para definirlo.

Entrevista de Sergio Suppo.