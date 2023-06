Bullrich habló tras la reunión de la oposición: "No debemos confundir el cambio"

La precandidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró en Mendoza que “estamos para ganar Tucumán el domingo, estamos para terminar con Rodriguez Saa en San Luis, estamos para continuar en Mendoza. Ayer ganamos municipios después de 36 años en Córdoba. El cambio se está instalando con raíces fuertes. No podemos confundir el cambio, debemos seguirlo de manera nítida y clara”, dijo en algo que puede tomarse como parte de su rechazo a la posible incorporación de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio.

“Se viene un cambio rotundo sobre la economía, la seguridad y la educacion. El kirchnerismo fue para atrás con los cambios que hicimos. Si hace falta, y para luchar contra el narcotráfico, por ejemplo, vamos a entrar con las fuerzas federales y las fuerzas armadas. No vamos a permitir que eso suceda ni en Rosario, ni en Mendoza, ni en Córdoba ni en ninguna otra provincia del país. Tenemos una premisa clara: defendemos a los ciudadanos y cuidamos a los que nos cuidan”, apuntó.

En otro orden y sobra las propuestas en materia económica, la exministra de Seguridad adelantó: “Nosotros vamos a sacar el cepo y darle credibilidad al Banco Central con una Ley que cambie la posibilidad de emitir y prestarle al tesoro. Vamos a hacer una profunda reforma del estado achicando los ministerios y los privilegios que tiene la política. El estado Argentino es un estado imposible. Ahí vamos a presentar una reforma a fondo”.

Palabra seguida, agregó: “Tenemos un paquete de leyes que van a ser muy fuertes para las decisiones que vamos a tomar. El cepo nos sale carísimo porque porque el Banco Central, para mantener ese tipo de cambio que solamente el gobierno utiliza, debe vender dólares todos los dias…. Los 100 mil millones de dólares que entraron en estos años…¿A dónde están? Se fueron todos. El cepo es un destructor de nuestras reservas”, definió.

De la agenda en la ciudad capital -donde Bullrich estuvo acompañada por Damián Arabia, coordinador para el interior del país- participaron: la fórmula local para la gobernación de Alfredo Cornejo y Hebe Casado; el intendente Ulpiano Suárez; el diputado provincial Guillermo Mosso y la diputada Josefina Canale, la concejal Sol Salinas; y la precandidata al Concejo Lourdes Gabrielli y Rafael Bazán.

La precandidata a presidente de Juntos por el Cambio diálogo con vecinos y comerciantes, participó en la inauguración de un local partidario en Godoy Cruz y -por la noche- disertará ante un auditorio colmado de empresarios y del que participará el gobernador Rodolfo Suárez.

“Tenemos un programa de cambio que le dará una salida a las personas que están en la informalidad y con planes sociales. Vamos a incluirlos en el mercado laboral mediante un censo para ver quiénes están capacitados y quiénes no. No podemos tener un país donde una parte trabaja para mantener a otros que no lo hacen”, remarcó.

“Vemos en el futuro una Argentina tranquila, con orden, donde se respete la Ley, con una macroeconomía estable”, agregó. Y recordó que “nada de eso será posible si no dinamitamos el régimen de intereses que nos desgasta hace tanto tiempo. Si no rompemos con ese régimen, en cuatro años vamos a estar repitiendo el mismo ciclo de siempre”.

Bullrich continuará este martes con su agenda en San Rafael, una localidad ubicada a más de 230 kilómetros de la capital; mientras que por la tarde estará en Tucumán brindándole su apoyo a los candidatos de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones del próximo fin de semana.