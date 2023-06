Schiaretti, sobre el debate en JxC: “Argentina necesita un gobierno de unidad”

El medio del encendido debate que ha generado en Juntos por el Cambio (JxC) la propuesta de un sector de esa coalición sobre la posible incorporación del peronista Juan Schiaretti a un frente opositor ampliado de cara las elecciones presidenciales, el mandatario cordobés dijo este lunes que “Argentina necesita un gobierno de unidad nacional”.

En diálogo con la prensa en la ciudad de Villa Nueva, donde fue a inaugurar un polideportivo social, Schiaretti se mostró a favor de conformar un “frente de frentes” o una “nueva coalición política”, pero evitó pronunciarse puntualmente sobre el debate interno que se desató en JxC.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“He dicho, desde hace dos meses, que Argentina, para dejar atrás largos años de decadencia y entrar en la senda del progreso, debe tener un gobierno de unidad nacional, de coalición”, afirmó el precandidato presidencial.

“Para eso, debe hacerse primero un programa para conformar un frente de frentes o una nueva coalición política; después, participar de las elecciones, en las que estoy seguro de que seremos apoyados por el pueblo argentino, y, luego, hacer un gobierno de unidad nacional”, añadió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese marco, al ser interrogado acerca de las heridas que ha provocado este debate en dirigentes como el salteño Juan Manuel Urtubey (PJ) o el candidato a gobernador de Córdoba por JxC, Luis Juez, Schiaretti manifestó: “Con Urtubey, hemos hablado y él tiene sus dudas sobre hacer un frente de frentes y me parece que es razonable. En relación a los temas provinciales, acá estamos hablando de la Argentina. Cada uno de los miembros de esta nueva alternativa política puede apoyar en cada jurisdicción al candidato que le parezca conveniente”.

No tiene nada que ver una elección provincial con esto, que es la necesidad de Argentina. Una cosa es el país y sus dificultades, que no las puede resolver solo partido y donde hay una grieta que impide que se discutan las cosas de sentido común, y otra es la realidad de Córdoba.

Por otra parte, consultado sobre si el precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, le hizo alguna propuesta electoral concreta, respondió: “No, no me ha hecho ningún ofrecimiento formal. No hemos hablado de candidaturas”.

“Yo tengo coincidencias y me parece razonable que quienes planteamos la cultura de la producción y del trabajo y queremos dejar atrás la grieta podamos competir en unas PASO. En ese sentido, coincidimos en esto con Gerardo Morales, Facundo Manes y Horacio Rodríguez Larreta”, añadió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Fernando Rasso.