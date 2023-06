Luis Juez, a Larreta y Morales: "Dejen de mirar el interior desde el puerto"

Los candidatos del PRO en la provincia de Córdoba rechazaron una potencial incorporación del gobernador Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio.

En ese marco, Luis Juez, senador nacional y candidato a gobernador de Córdoba, dialogó en exclusiva con Cadena 3 y rechazó la incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio.

"He venido a Buenos Aires a hacerme escuchar y a representar los que miles de cordobeses venimos peleando hace 24 años para cambiar la historia de Córdoba. Así que vengo a decirle a estos que tienen una mirada muy del puerto que en el interior también merecemos respeto", comenzó su enfático relato.

Aseguró que los cordobeses "queremos otra cosa", y advirtió que lo planteará en el Comité Radical, "donde me voy a invitar solo a la reunión y espero ser escuchado".

Sobre la intención de sumar al mandatario cordobés a la coalición opositora, exclamó que "no tiene ningún sentido", y argumentó que "la gente se confunde y está desesperada, porque tienen otra expectativa y una esperanza muy chiquita y no no podemos andar jugando a la politiquería".

"¿Por qué no nos preguntan?, ¿Por qué no por qué se quieren tomar decisiones acá en Buenos Aires, creyendo que es lo que nosotros necesitamos? ¿Por qué no nos preguntan y nosotros les contamos lo que necesitamos?", lanzó.

En esa misma línea, dijo: "Nosotros no podemos mentirle a la gente, no cuenten conmigo para esto. Yo no soy un mentiroso, no le puedo decir a la gente que quiero cambiar un modelo de provincia y 24 horas después decir que este dirigente puede ensanchar el marco de Juntos por el Cambio".

Y remarcó: "No se puede, no podemos engañar a la gente, no lo voy a hacer, no lo voy a tolerar y no lo voy a admitir. Yo no estoy dispuesto a mentirle a la gente, prefiero no estar que mentir".

Juez propuso que "dentro de 20 días los cordobeses nos digan si lo que nosotros proponemos es lo que ellos quieren o lo que propone el gobierno". Y criticó al oficialismo: "No solo Schiaretti, Llaryora es la puerta de entrada al kirchnerismo en Córdoba y nosotros no queremos saber nada con el kirchnerismo en Córdoba".

Luego opinó que "no no vale todo en política y así no es la forma de hacer política. Si queremos cambiar, tenemos que cambiar". Y reiteró: "Nosotros no vamos a traicionar nuestra concepción, no vamos a traicionar nuestra valores, no vamos a arriar otra bandera, le guste a quien le guste".

Y concluyó: "No me preocupa lo que digan, no me interesa lo que hagan, no me asusta qué comuniquen, no nos vamos a mover de donde estamos. Nosotros tenemos un compromiso con los cordobeses y lo vamos a honrar. Si no nos dan los votos el 25 será porque los cordobeses dijeron que no, pero no los vamos a traicionar".

Informe de Mauricio Conti.