Assange, Irak, filtraciones, secretos y mentiras

Julio Perotti

Julian Assange es un periodista, programador y activista de Internet australiano, conocido por fundar WikiLeaks, una organización sin fines de lucro que publica documentos de interés público.

Su trabajo ha generado controversia al divulgar información clasificada y secretos gubernamentales.

Antes de WikiLeaks

Assange tuvo una infancia poco convencional y se involucró en actividades informáticas desde joven.

Fundó WikiLeaks en 2006 con la misión de exponer información gubernamental que consideraba relevante para los ciudadanos.

Trabajó como programador de software libre y colaboró en el libro “Underground: Tales of Hacking, Madness and Obsession on the Electronic Frontier”.

Logros y controversias

En 2010, WikiLeaks publicó casi medio millón de documentos secretos relacionados con las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán.

Entre estos documentos se encontraban imágenes de un ataque aéreo estadounidense en Bagdad que resultó en la muerte de civiles, incluyendo dos periodistas de Reuters.

Ese video muestra a un helicóptero Apache disparando un cañón de 30 mm contra un grupo de personas, entre ellos los dos periodistas de Reuters. Alrededor de una docena de personas murieron y dos niños resultaron heridos.

Se supo que Assange recibió las imágenes del analista de inteligencia estadounidense Bradley Manning (ahora Chelsea Manning).

Manning fue declarado culpable de 20 cargos en 2013 y condenado a 35 de prisión en Kansas, pero la pena le fue conmutada en enero de 2017 por el presidente Barack Obama.

WikiLeaks también publicó más de 90.000 documentos militares estadounidenses clasificados sobre la guerra en Afganistán y alrededor de 400.000 archivos secretos sobre la guerra de Irak.

Las filtraciones de WikiLeaks incluyeron pruebas de violaciones de derechos humanos en la prisión de Guantánamo.

Situación actual

Assange se refugió en la embajada ecuatoriana de Londres en 2012, pero fue detenido en 2019 a petición de Estados Unidos.

Desde 2019, el fundador de WikiLeaks está recluido en la prisión británica de Belmarsh y se enfrenta a 17 cargos de espionaje y un único cargo de uso indebido de ordenadores.

Desde entonces, ha estado recluido en una prisión de máxima seguridad en el Reino Unido, en régimen de aislamiento.

Recientemente, ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para declararse culpable de los cargos de difusión de documentos secretos.

Se espera que comparezca ante un tribunal federal en las Islas Marianas del Norte, donde se declararía culpable y se retiraría la petición de extradición.

Esto podría resultar en su liberación y su viaje a Australia, ya que se habría acordado una sentencia de cinco años cumplida durante su período en prisión en el Reino Unido .

La figura de Assange fue objeto de debates sobre la libertad de prensa, la transparencia y la responsabilidad en la divulgación de información sensible.

Su causa abrió también el debate sobre los secretos de Estado, algo que muchos piensan como un viejo juego con una historia legal apasionante en Estados Unidos.

En 1971, el New York Times publicó documentos clasificados conocidos como los “Papeles del Pentágono”, que revelaban que el Washington mentía sobre la guerra de Vietnam.

Eso abrió el histórico caso legal “New York Times Co. contra Estados Unidos”, que hasta hoy se estudia en las academias de periodismo.

El caso Assange entrará a formar parte de esa rica historia de ocultamientos y mentiras que, tecnología mediante, se hace más profunda, pero también más vulnerable.