Aníbal Fernández: "No son saqueos, hay una actitud de generar confusión"

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se pronunció sobre los recientes sucesos tanto en Río Cuarto, Córdoba Capital como en situaciones similares en Mendoza y Neuquén.

"La actitud es generar un acto delictivo que traiga más confusión, no hay otra cosa. No ha sido un saqueo y no ha habido acciones de otra característica que no sean esas, provocar una acción que llame la atención", dijo.

"No hay una problemática social. No creo que haya una segunda intención (de agrupaciones políticas). No hay nada que me muestre que tenga otra razón de ser que el conflicto en sí mismo", señaló a Cadena 3.

Finalmente, mencionó en que su intuición le sugiere que estos actos buscan generar confusión más allá de motivaciones vinculadas a la necesidad económica.

Informe de Ariel Rodríguez.