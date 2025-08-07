Alianzas en Córdoba: tres espacios del PJ, Juez con LLA y la UCR sin De Loredo

Si bien el plazo para presentar alianzas vence este viernes a las 9, la mayoría de las fuerzas políticas de la provincia de Córdoba inscribieron este jueves a la noche los frentes con los que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Entre los datos más destacados, resalta la división del peronismo, que irá con tres ofertas (el oficialismo, Natalia de la Sota y el kirchnerismo), el acuerdo alcanzado entre La Libertad Avanza (LLA) y el Frente Cívico de Luis Juez, y la ruptura en la Unión Cívica Radical (UCR), que se presentará con la histórica lista 3, con Ramón Mestre como candidato.

La gran incógnita del panorama electoral local es qué hará el actual diputado nacional radical, Rodrigo de Loredo, quien perdió la puja con el espacio de Mestre, ya que la Justicia Electoral ordenó que debía haber elecciones internas.

Descontento con esa opción, De Loredo pegó un portazo con denuncias de “extorsión” y “peronismo infiltrado” y ahora la duda es si irá con otra fuerza política (LLA, por ejemplo) o si no competirá en este turno electoral.

/Inicio Código Embebido/

Política y Economía Elecciones legislativas. LLA, el peronismo y Provincias Unidas inscribieron sus frentes para octubre Entre las definiciones más relevantes, los libertarios ratificaron su acuerdo con el PRO en provincia y ciudad de Buenos Aires. En tanto, el PJ irá unido en la mayoría de los distritos, aunque sin Grabois en territorio bonaerense.

/Fin Código Embebido/

Por otra parte, el PRO no se inscribió por primera vez en ningún frente electoral, todo un síntoma de la crisis en que se encuentra ese espacio. En este sentido, el líder nacional del espacio, Mauricio Macri, no consiguió replicar en Córdoba el acuerdo que alcanzó con los libertarios en Buenos Aires.

Del lado del peronismo, el cordobesismo, que lidera el gobernador Martín Llaryora, presentó la coalición Provincias Unidas, que estará integrada por 14 partidos políticos, entre lo que sobresale Hacemos, el espacio que creó Juan Schiaretti.

A su vez, Natalia de la Sota se alejó de los que fueran socios de su padre y se presentará por el espacio Defendamos Córdoba.

Finalmente, la alianza kirchnerista Fuerza Patria será el tercero de los espacios peronistas que competirán en las legislativas.