Adorni dijo que "no van a echar a nadie" por el tema del escándalo cripto

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ofreció una conferencia de prensa que atrajo una inusual cantidad de medios, reflejando la tensión en el ambiente político actual. Según un periodista presente, "lo vi nervioso, intentó estar cabizbajo", lo que sugiere un clima de incertidumbre en el gobierno. Adorni comenzó su intervención con anuncios de gobierno que parecieron no captar la atención de los presentes, quienes esperaban respuestas sobre el escándalo relacionado con criptomonedas.

Durante la conferencia, Adorni abordó directamente las inquietudes sobre la situación actual, afirmando que "no va a haber guillotina para nadie dentro del equipo del gobierno". Además, aseguró que "no hay ninguna intención de cambio" por parte del presidente y que "no hay actitud que vaya en contra de la ley de ética pública" en el gabinete. Las preguntas de los periodistas se centraron en la posible implicación de funcionarios en actividades ilegales, a lo que Adorni respondió: "Es insultante que nos planteen que hay funcionarios que piden coimas para ver al presidente".

El vocero también se refirió a su conocimiento sobre personas que se presentaron al presidente en un evento relacionado con tecnología y blockchain, aclarando que "no podemos hacernos cargo de las maldades que hagan personajes que no pertenezcan al gobierno". En cuanto a la controversia generada por una reciente entrevista, Adorni consideró que fue un "error" interrumpirla y reafirmó que "las entrevistas deben transmitirse por completo".

Finalmente, Adorni descartó que el ministro de Justicia, Mariano Cuño LeBarón, asumiera la defensa del presidente, y enfatizó que "no hay periodistas o condicionamientos" en las entrevistas al mandatario, buscando así despejar cualquier duda sobre la transparencia del gobierno.