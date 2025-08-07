Una licencia por paternidad para pocos

Por Adrián Simioni

En Piedra del Águila, Neuquén, una historia aparentemente pequeña pone en evidencia cuestiones más grandes.

El intendente Julio César Hernández, de 48 años, fue papá recientemente. Como no existe un convenio laboral específico para intendentes, pidió al Concejo Deliberante una licencia por paternidad.

¿El resultado? Quince días hábiles de licencia, con goce de sueldo, aprobados por unanimidad. Hernández, quien ya es padre de dos adolescentes, asumió la intendencia en 2019 tras ser director de deportes y profesor de educación física.

Curiosamente, si hubiera tomado la licencia como profesor en Neuquén, solo le habrían correspondido dos días hábiles. En el sector privado, salvo acuerdos específicos, son dos días corridos.

La diferencia es notable. En Piedra del Águila, una localidad con poco más de 4.000 habitantes según el censo de 2022, el municipio cuenta con 260 empleados fijos. Para dimensionarlo, sería como si la Municipalidad de Córdoba tuviera 90.000 empleados.

La situación recordó a cuando en Chile, el presidente Gabriel Boric generó controversia al tomarse cinco días por el nacimiento de su hijo, más de lo que le corresponde a un ciudadano común.

Aquí, los 15 días de Hernández también contrastan con las licencias habituales. Estas pequeñas historias, como la del intendente, abren la puerta a un debate más amplio: ¿por qué persisten estas diferencias en los beneficios según el cargo o el sector?.