Un arzobispo puntero para acorralar al próximo presidente

Adrián Simioni

Hace justo un mes el Papa Bergoglio pidió "por favor" que no lo vinculen a la política argentina. Fue cuando confirmó su intención de visitar nuestro país recién el año que viene porque ya no habrá elecciones. Bergoglio se manda la parte. Mientras la juega de imparcial, acaba de designar como nuevo arzobispo de Buenos Aires, la máxima jerarquía católica en el país, a un cura declaradamente peronista. El nuevo arzobispo es Ignacio García Cuerva. Fue cura villero, luego obispo de Santa Cruz y un típico militante del pobrismo católico anticapitalista argentino. Pero es, sobre todo peronista. Acá lo podemos escuchar, por ejemplo, celebrando una misa frente a Malena Galmarini, el jefe sindical de los estacioneros, Carlos Acuña, y otros militantes del massismo.

Allí el pastor les decía a sus ovejas: "Estoy seguro de que todos alguna vez dijimos 'yo quiero ser peronista'", para desarmarse en un mar de elogios: los que quieren ser peronistas son los que se juegan por una idea, los que quieren un país distinto, un mundo distinto, ser testigos de buenas noticias, luchar para contagiar esperanzas, estar metidos en medio de la gente, y tienen vocación social. De los demás no dijo nada, pero queda claro e implícito: los no peronistas no tenemos ninguna de todas esas virtudes que la iglesia suele otorgar a los mártires. Todo esto mientras cita a Perón en la misa.

Bergoglio le hace el último favor grande al peronismo, ese vehículo político de la Nación católica antiliberal y que prefiere a los autoritarismos antes que a Occidente, como lo describe el historiador italiano Loriz Zanatta.

Bergoglio acaba de cerrar el cerco en el que a estar entrampado el próximo gobierno: un cura que más que pastor suena como un puntero al frente de la Iglesia argentina. García Cuerva va a cerrar filas con los sindicalistas peronistas, los piqueteros mesiánicos tipo Grabois, la industria prebendaria, los gobernadores feudales, una mayoría populista en el Congreso y un Estado completamente colonizado por militantes K a sueldo. Acoso y derribo de cualquier gobierno que no sea peronista. A eso se dedicarán.

Esa es la ficha que acaba de poner Bergoglio. El Papa que después nos toma por tontos y pide que no lo vinculemos a la política argentina. Cuánta impostura junta.