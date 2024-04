Seguros de autos: cuando la inflación se junta con el choreo

Adrián Simioni

En Córdoba hay casos de gente que, en marzo pagó una cuota que casi multiplicó por 5 la que pagó en mayo del año pasado. Menos de un año. Y encima sobre un bien de alto desgaste, que en teoría vale menos, es un modelo más viejo que hace un año. Para un 0km estándar la póliza mensual supera los 70 mil pesos. No son extrañas cuotas mensuales por arriba de los 100 mil. Por eso la gente baja la cobertura o pasa a tener sólo seguro contra terceros o directamente deja de estar asegurada.

La suba de las cuotas viene desde mediados del año pasado. Y no para. Aumenta por culpa los sospechosos de siempre: el aumento del precio de los autos (o sea la inflación) y la devaluación (los respuestos y los propios autos cotizan en parte o totalmente en dólares).

Pero las cuotas suben mucho más que el precio de los autos.

Y es que hay algunas particularidades. Por ejemplo, en la pandemia los autos pasaron mucho tiempo en los garajes y no chocaban, entonces hubo mucha presión, incluso fallos judiciales para bajar las pólizas. A esas rebajas hubo que recuperarlas.

Una condición actual: cuando hay que reemplazar un repuesto, el seguro no repone el valor de una pieza usada, sino una nueva, aunque la prima que cobra es sobre el conjunto de componentes usados de un auto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pero hay un factor muy importante: el choreo. Y no me refiero a que las cuotas de las aseguradoras parecen un asalto al bolsillo, sino concretamente al delito, la inseguridad, esta condena que tenemos los honestos de tener que vivir en un país cada vez más lleno de delincuentes.

Los robos de autos, gomas y cada vez más de baterías y cableados explican en buena medida que las pólizas sean cada vez más caras, porque las compañías de seguros tienen que pagar cada vez más siniestros.

A ese jolgorio delictivo se suman a veces los propios dueños de los autos, que cometen fraude. Simulan el robo de cubiertas, por ejemplo.

Como con las prepagas, también es hora de que las aseguradoras se pongan las pilas. En el mundo el seguro del auto tiene una función social: que todos seamos más cuidadosos. Por eso el que no tiene accidentes va pagando muchísimo menos que el que los tiene. Acá somos todos “seguales”. Las aseguradoras no hacen su tarea. O si la hacen se nota muy poco. Pagan justos por pecadores. Ni se molestan en ver los registros de multas y ni siquiera existe una “historia clínica” de conductores –algo que debería hacer la Superintendencia de Seguros- para que las aseguradoras puedan cobrar distinto a quien no choca ya sea porque es cauteloso o porque usa mucho menos el auto. Los kilometrajes tampoco influyen en la determinación del seguro. Ya que tenemos que desembolsar por la inflación y por los choros sería bueno que al menos nos liberen de tener que bancar con nuestra plata a los imprudentes. De paso, sería un incentivo para ser mejores. Que para eso tiene que servir también la industria de los seguros. Y no sirve.