Precios: lo que tengan que hacer, háganlo ya

Por Adrián Simioni

La discusión sobre el precio de las empanadas no es solo un chiste viral, es el reflejo de una Argentina que empieza a mirar con lupa cuánto valen realmente las cosas. Un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea lo pone en números: compara 100 precios de alimentos y bienes durables en 10 países, Argentina no sale tan mal en alimentos –solo Brasil es más barato, y la carne aquí es imbatible–, pero en bienes durables nos aplastan. Solo 8 de 100 productos son más baratos aquí y apenas le peleamos a Francia en autos, motos, jeans y zapatos. El resto, caro, muy caro.

Este diagnóstico llega en un momento clave. Las ventas de electrónicos están por el suelo: el Hot Sale pasó, los aranceles de importación bajan, Tierra del Fuego abre el juego al "puerta a puerta", y marcas como Samsung o Apple ya anuncian rebajas.

La gente espera, no compra, mira de reojo. Mientras, la inflación de mayo cierra entre 1,9% y 2%, con deflación en alimentos –algo impensado hace meses–. Consultoras como EcoGo y EconoViews confirman la tendencia: alimentos con 0% o hasta caídas semanales de 0,5% y 0,8%. Los precios, al menos en algunos rubros, empiezan a ceder.

Pero no es solo el consumo cotidiano. Desarrollistas inmobiliarios que viajaron a China volvieron con los ojos abiertos: sanitarios, paneles, tecnología, todo entre 50% y 80% más barato que aquí. Claro, sumar fletes e impuestos complica, pero la apertura de importaciones –sin el monopolio de antes– cambia las reglas. ¿Qué significa esto? Que los precios de la construcción, y quizás de los inmuebles, podrían empezar a moverse.

Estamos en un punto de inflexión. Los comerciantes, los productores, todos están en el filo del cuchillo, mirando al vecino, esperando a ver quién baja primero, quién ofrece más por menos, quién se reinventa.

Los consumidores, mientras, hacemos lo mismo: comparamos, esperamos, exigimos. Porque la locura de precios desquiciados, donde una empanada podía costar cualquier cosa, empieza a quedar atrás.

La lección es clara: no hay tiempo para dudar. Si sos comerciante, productor o empresario, ajustá tus precios, mejorá tu oferta, movete. No es solo por los consumidores, que ya no toleramos pagar de más; es por vos, porque el que se queda quieto, en este momento, corre el riesgo de quedar afuera. Lo que tengan que hacer, háganlo ya.