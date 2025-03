Nos quejamos de Meloni, pero en Neuquén tampoco quieren darnos la ciudadanía

Por Adrián Simioni

En los últimos días, la figura del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, generó un intenso debate en Argentina. Su postura sobre la contratación de trabajadores en la industria petrolera de Vaca Muerta desató una ola de críticas, y no es para menos.

Figueroa dejó claro que su prioridad es que el empleo en Neuquén sea para los neuquinos, afirmando que "el trabajo debe ser en primer lugar para los neuquinos". Sin embargo, esta declaración plantea serias interrogantes sobre la equidad y la constitucionalidad de tales políticas.

La situación en Neuquén es compleja. Según el gobierno provincial, llegan 25 familias por día en busca de trabajo, lo que llevó a un aumento significativo en la población activa de la región.

Figueroa destaca que "hoy no estamos en condiciones de recibir trabajadores de otras regiones", lo que refleja una clara intención de proteger el empleo local. Sin embargo, este enfoque limita las oportunidades para muchos argentinos que buscan mejorar su calidad de vida.

La industria del shale gas está en auge y mientras algunos campos en Chubut cierran, Neuquén aparece como un destino atractivo para los trabajadores del sector.

La semana pasada, Halliburton despidió a 290 empleados en Chubut y acordó con el sindicato local buscarles trabajo en Vaca Muerta. Sin embargo, el sindicato de Neuquén se opuso a esta medida, priorizando la contratación de neuquinos. Figueroa argumenta que "acá viene más gente a vivir a Neuquén y no nos sube la coparticipación", un razonamiento que, a mi juicio, resulta erróneo.

Es importante recordar que Neuquén recibe regalías por el petróleo extraído, que son pagadas por el resto del país. Además, la provincia se beneficia de una coparticipación privilegiada, recibiendo el doble que otras provincias como Buenos Aires. Por lo tanto, la afirmación de que no se beneficia de la llegada de más ciudadanos es, en mi opinión, insostenible.

Los neuquinos ya cuentan con ventajas significativas en el mercado laboral. Existen programas específicos, como "Emplea Neuquén", que forman a los residentes para trabajar en la industria petrolera.

Además, tienen una familiaridad con el sector que otros trabajadores de distintas provincias no poseen. Sin embargo, si un neuquino no desea trabajar en la industria o no tiene las aptitudes necesarias, las empresas tienen el derecho de buscar talento en otras regiones. La discriminación por origen provincial no puede ser aceptada.

Desde una perspectiva constitucional, la postura de Figueroa plantea serias dudas. En Europa, el tratado de Schengen permite la libre circulación de personas entre países, mientras que en Argentina estamos viendo un retroceso hacia aduanas y restricciones internas. Esto es preocupante, ya que cada argentino, independientemente de su lugar de origen, tiene derecho a residir y trabajar en cualquier parte del país sin ser discriminado.

La idea de que un gobernador puede decidir quién puede o no trabajar en su provincia es un camino peligroso que podría llevar a la fragmentación del país.

Desde un punto de vista económico, fomentar la migración hacia provincias como Neuquén puede ser beneficioso para el país en su conjunto. Si el objetivo es reducir la presión sobre el conurbano bonaerense y permitir que la gente busque oportunidades en otras regiones, entonces las políticas deben ser inclusivas, no restrictivas. Si una empresa prefiere contratar a un trabajador experimentado de Chubut, es lógico que lo haga. La competencia laboral debe ser justa y abierta para todos los argentinos.