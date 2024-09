Milei y China: un elefante, se balanceaba…

Adrián Simioni

Sorprendió Milei ayer elogiando a los chinos por “no exigir nada, sólo que no los molesten”, y avisando que los va a ir a visitar en enero, nada menos que para participar allí nada menos que del Foro Celac-China.

En la campaña Milei se había mostrado antichino. Dijo que su gobierno no limitaría el libre comercio con nadie pero que jamás lo promovería con “dictaduras comunistas”. Allí metía a Cuba, a Venezuela y… a China. Luego Mieli ha brindado respaldos contundentes y abiertos a Ucrania y a Israel, gobiernos amigos en guerra con Rusia e Irán -u organizaciones que dependen de ellos- que cuentan al menos con la complicidad de China.

Ahora Milei descubrió que los chinos “no exigen nada, sólo que no los molesten”. Efectivamente, no quieren que los molesten con cuestionamientos al régimen democrático chino, a la anexión del Tibet, la violación a los derechos humanos de minorías étnicas como la uigur, el sostén financiero de la dictadura nuclear de Corea del Norte, o vía libre para avanzar sobre aguas del Mar de la China y la amenaza de anexionar Taiwán. No exigen nada. Sólo que los países amigos no molesten a China en las Naciones Unidas y en ningún otro lado.

Para colmo la excusa es que irá a China para participar del foro Celac-China. La Celac fue un invento de Hugo Chávez cuando soñaba con imponer una OEA bolivariana y libre de democracia. Lo respaldaron la dicadura castrista de Cuba, Lula y los K. Es una orga en la que no participan Canadá y Estados Unidos y la única que no exige a los socios estándares democráticos. Tampoco les gusta que los molesten.

La movida tiene un destinatario: Estados Unidos, que ya tiene escasos aliados firmes y de peso en la región, dada la enemistad de Lula, del colombiano Petro y del mejicano López Obrador. La Argentina de Milei vuelve a jugar a dos puntas como hizo tantas veces. Le hace ojitos a China mientras espera que el gobierno de Estados Unidos –que no se sabe si lo gobierna Biden ni si lo gobernarán Harris o Trump- presione sobre el FMI para que preste fondos nuevos a la Argentina para financiar la salida del cepo. Justo hoy termina el último trimestre en el que Argentina debe cumplir las metas acordadas con el FMI en el acuerdo de 2018. Y la verdad es que Milei y Caputo son los únicos que han cumplido e incluso sobrecumplido las metas. Argentina sólo está floja en la acumulación de reservas que había acordado y que el anterior gobierno detonó, dejando reservas negativas. Y justo es esa falta de reservas lo que impide levantar el cepo para que al fin el dólar pueda flotar libremente, que es lo que al FMI más le gustaría. Así que allí está Milei, que no es precisamente sutil, tratando de jugar a dos puntas, de coquetear con China y Estados Unidos a la vez. Es un elefante balancéandose en la tela de una araña.