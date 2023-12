¿Milei está ajustando a la casta o a “la gente”?

Adrián Simioni

Desde ayer crece un reproche gigante en las redes por las primeras medidas anunciadas ayer por el ministro Luis Caputo: que a este ajuste lo va a pagar la “la gente” y no “la casta”, “como lo había dicho Milei”. El reproche, al menos por ahora, no es válido. Por muchísimas razones.

1. Milei y Caputo “anunciaron” un ajuste que todavía no vimos. En cambio, estamos metidos en un ajuste que lleva al menos 13 años, cuando la economía dejó de crecer y la inflación se desbarrancó. La inflación que hoy nos mocha los ingresos es producto de la emisión descontrolada de los últimos años.

2. Milei y Caputo no mintieron: ambos dijeron (Milei con todas las letras y a los gritos en campaña electoral) que sus primeras medidas provocarían inflación y estancamiento en un principio y que eso afectaría a todo el mundo en una primera etapa.

3. Hay que definir qué es la casta. Milei nunca la definió con precisión. Pero de su discurso puede deducirse: casta no son sólo un militante universitario que jamás laburó porque de ahí pasó a asesor-concejal-legislador-ministrodealgo. Casta son los que viven del gasto público sin producir ni haber producido jamás nada, produciendo pero sin eficiencia o produciendo cosas que nadie necesita. Pueden ser desde personas hasta empresas contratistas o empresas que hacen negocio gracias al “control” de los burócratas, a veces con corrupción de por medio. Que ordeñan a la Nación, las empresas estatales, las universidades, las provincias o lo municipios. Incluso pueden ser regiones enteras del país que viven a costa de otras. Todos ellos son casta gracias a que reciben algo del Estado a cambio de nada. Son privilegiados. Muchos son de clase media. Claro. Incluso muchos son de clase baja. Y para darles todo eso, el Estado tiene que quitarles eso mismo a los que no viven del Estado. Lo hace emitiendo dinero que genera inflación. A esa inflación la sufren quienes no viven del Estado. Estos son los perjudicados. Que también: muchos son clase media; muchísimos clase baja.

4. Todas las medidas de Milei van orientadas a terminar con la inflación. O sea, a cortar el robo mediante el cual el Estado perjudica a los que trabajan para mantener a los privilegiados, sean de la clase social que sean. Terminar con la inflación es en sí mismo terminar con la casta. Aunque al principio de ese proceso los afectados seamos todos.

5. El proceso no es lineal ni unívoco. Pero las líneas están claras: dejar de subir los salarios estatales al mismo ritmo que la inflación o incluso por arriba, como venía sucediendo vergonzosamente mientras los privados ardían en la miseria; reformular las jubilaciones para que no ahoguen a los activos que deben solventar el gasto previsional; ajustarles las tuercas a los gobernadores feudales que ganan elecciones contratando a hordas de ñoquis; dejar de subsidiar el transporte del Gran Buenos Aires con la inflación que paga el interior; dejar de subsidiar la luz y gas con la inflación que pagan los que no tienen ni luz ni gas; terminar con el dólar barato sólo para los importadores amigos; hacer que vuelvan a pagar el Impuesto a las Ganancias quienes tienen mayores ingresos, como corresponde en cualquier país civilizado; terminar con el festival de ñoquis e inútiles en las empresas estatales; darles una señal clara a los planeros que ya llevan una década subsidiados de que tienen que empezar a trabajar porque el resto de los laburantes no les podrán financiar la siesta para siempre; incluso avisarles a 3.800 medios de comunicación que no pueden vivir para siempre de la pauta oficial.

6. Que Milei y Caputo sepan o puedan llevar adelante este programa es otra cosa. Y no dependerá sólo de ellos. Pero esa es la idea. Atacar, esta vez, al motor de la inflación, que es el déficit fiscal del que viven todos los que no trabajan de verdad.