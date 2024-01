Llaryora puede mejorar, si quiere: el ejemplo de la policía

Adrián Simioni

No sólo en La Rioja, el imperio del empleo público, falta plata para pagar sueldos bajísimos. En Córdoba falta plata para seguir aumentando sueldos estatales que ya están entre los más altos del país y que son superiores al promedio del sector privado.

Todas las cartas son negativas. A Martín Llaryora se le cayó la recaudación en términos reales. La inflación es traicionera. Primero aumenta la recaudación y eso endulza a los políticos. Pero luego la economía entra en estanflación y, aunque los precios siguen para arriba, la recaudación se cae. Lo saben los políticos porque los economistas no se cansan de advertirles. Pero ellos igual no pueden parar la fiesta. En Córdoba tanto Llaryora en la Municipalidad como Schiaretti en la Provincia ataron los altos sueldo de los estatales automáticamente a la inflación y ahora no saben cómo pagar. Incluso aunque Llaryora volvió a aumentar los impuestos, tanto en el municipio como en la Provincia.

Por eso protestan los estatales en la calle. El tema es qué va a hacer Llaryora. ¿Nos va a seguir pasando el ajuste a los privados, que cobran en promedio mucho menos que un estatal y que ya estamos liquidados? ¿Los va a podar a todos los estatales en bloque, para que paguen justos por pecadores? ¿O va a sacarse de encima a los empleados públicos innecesarios, inútiles, ineficientes, indolentes o corruptos?

Un ejemplo urgente. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, le dijo hoy a Miguel Clariá que la inseguridad va a ser cada vez más grave en Córdoba y no por culpa de él sino de la pobreza que aumenta con la crisis económica. Pero resulta que su propio Ministerio dice extraoficialmente que de los 22 mil policías de la provincia hay 7.000 que no están operativos. Hemos pedido precisiones. El ministerio prometió un informe detallado. O sea que un tercio de los policías está con alguna licencia, alguna carpeta, algún pase en comisión, vegetando en un escritorio o en algún otro lugar desconocido. Tengamos en cuenta, además, que en Córdoba los policías se jubilan a los 44 años. Eso implica que hay que pagarles 21 años más de jubilación que al resto de los mortales que se jubilan a los 65 y contratar continuamente a nuevos policías simplemente para vigilar las calles, tareas que no se entiende por qué no podrían hacer policías de 50 años de edad, o de 55 o de lo que sea.

Entre los que no están operativos y los que se jubilan a los 44 sin sentido y sólo porque siempre se hizo así, los ciudadanos de Córdoba pagan una fortuna por un servicio de inseguridad que podía ser muchísimo mejor. La inseguridad no es culpa sólo de la pobreza. También de la pésima administración de los recursos, de los pésimos liderazgos y de las pésimas leyes.

El Estado tiene que ser más eficiente porque no hay con qué bancar seguir agrandando un Estado para que siga funcionando tan mal como siempre. Lo mismo puede decirse de la docencia, la Justicia, la salud y el gigantesco aparato burocrático. La inmensa porción de la sociedad privada que cobra menos que los policías y que se jubila, con suerte, a los 65, no tiene más sangre que aportar. A ver si Llaryora y sus ministros se ponen las pilas.