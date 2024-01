Victoria Villarruel se reunirá este sábado por la tarde con Martín Llaryora

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, confirmó que este sábado por la tarde se reunirá con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Así lo dijo en horas del mediodía en una breve entrevista concedida a Cadena 3, mientras Villarruel se encontraba en Villa Allende saludando a las unidades de Gendarmería.

"Me voy a reunir esta tarde con Martín Llaryora y con la senadora Carmen Álvarez Rivero. Ya están informados del encuentro Alejandra Vigo y Luis Juez", dijo la vicepresidenta. Al mismo tiempo, señaló que no habló con Javier Milei de una posible visita a Córdoba, aunque mostró sus expectativas de que eso ocurra en algún momento de este año.

Villarruel estuvo en la localidad de Villa Allende, donde saludó al equipo de Gendarmería que la acompañó durante su visita al Festival de Doma y Folclore de Jesús María este viernes por la noche. "A quienes nos cuidan y protegen, les agradezco por colaborar en la protección de la provincia y sus ciudadanos", dijo.

Y añadió: "Me encantó Jesús María, me sentí muy cobijada y querida, espero poder volver. Me sentí muy cómoda, tomé mate, me puse las boinas. No comí asado, pero ya voy a comer".

Villarruel indicó que visitará "lo más que pueda" la provincia hasta su regreso a Buenos Aires, programado para este domingo al mediodía. "No lo he conversado, pero espero que Milei venga a Córdoba en algún momento de este año", dijo la Vicepresidenta sobre una eventual visita del mandatario a la provincia mediterránea.

También señaló que mantendrá encuentros con autoridades provinciales y nacionales.

Consultada por el primer mes de gestión de La Libertad Avanza, Villarruel declaró: "Hay mucho interés en Argentina, un país de muchos recursos y que tiene que reconstruir su relación con las demás naciones. Debemos ganar la confianza y generar condiciones de seguridad jurídicas para negociar y trabajar. Estamos en ese camino e implica mucho trabajo, pero lo vamos a lograr".

Entrevista de Fernando Barrionuevo.