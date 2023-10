La seguridad según Milei: nos vamos poniendo viejos

Adrián Simioni

No falla. Casi siempre sucede lo mismo: a medida de que se acercan al ejercicio real del poder, a los políticos se les van bajando los humos. Al final terminan proponiendo el 10% de las frases incendiarias que decían cuando se largaron a la política.

Es el caso de Javier Milei. Ya le pasó con la dolarización. Y ahora le está pasando con sus políticas de seguridad. Cuando ni él pensaba de verdad que podía llegar a terminar sentado en la Presidencia, daba a entender que iba a intentar una revolución: poner a los militares a hacer seguridad interior, bajar la edad de imputabilidad de los menores, cambiar la ley de Inteligencia, facilitar el uso de armas por parte de particulares e incluso unificar bajo un mismo comando o ministerio la AFI (la agencia de inteligencia), la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas. Es decir, los ministerios de Seguridad, Interior y Defensa podrían pasar a fusionarse. Todo este paquete iba a quedar al mando de la candidata a vice, Victoria Villarruel.

Pero al final parece que no todo sería así si Milei ganara la Presidencia. Lo de las Fuerzas Armadas se reduciría a colaborar con la Gendarmería y la Prefectura en zonas limítrofes, cosa que ya supuestamente está hace. La AFI seguiría siendo autónoma. De las armas Milei ya no habla. E incluso Villarruel ha dicho que los gendarmes no están preparados para vigilar barrios del conurbano bonaerense, que es lo que ya los pusieron a hacer varios gobiernos en los últimos 15 años. O sea que Milei podría ir para atrás con eso.

Al final, lo más concreto que podrían impulsar sería algo que hasta ahora no habían anunciado: sacarle la Aduana a la Afip para que deje de ser un tema del Ministerio de Economía y pase a ser un tema del Ministerio de Seguridad. Algo bastante lógico, que sucede en muchos países que no viven de los impuestos al comercio –como Argentina- sino que les importa más si por los puertos se trafican armas, drogas, personas o cualquier otra cosa ilegal. Por ejemplo, en Estados Unidos es así. La Aduana es un tema de seguridad, no de economía. Ese podría ser el cambio inicial más notorio en la seguridad de Milei y no poner a oficiales de la Fuerza Aérea o de la Marina a vigilar algún barrio de Mendoza, Rosario, Córdoba, Tucumán o Buenos Aires. Milei también, como todo el mundo, se va poniendo serio –o viejo, como dice la canción, lo que cada uno prefiera- a medida que se acerca la hora de los bifes.