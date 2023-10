El rector que cierra una universidad porque a él no le gusta Milei

Adrián Simioni

En el país más extravagante del mundo seguimos tomando como normal las cosas más raras.

Por ejemplo, hoy, en Rosario, habrá una marcha convocada por estudiantes y profesores universitarios para rechazar la propuesta electoral de Javier Milei de establecer vouchers educativos, una debatible idea cuyo fin declarado es que las familias tengan más chances de elegir la escuela de sus hijos que las escuelas, públicas y privadas, compitan para mejorar. Muy discutible.

Lo raro es que el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, decidió cerrar la UNR para que todo el mundo vaya a la marcha, bajo la consigna “ni voucher ni arancel: educación pública, gratuita y transformadora”. Bartolacci nunca pasó por el sector privado desde que se recibió de licenciado en Ciencias Políticas y este es su segundo mandato como rector. Es un rector de la Franja Morada y llegó en una alianza con los kirchneristas de la UNR.

Según Bartolacci, “una presidencia de Milei será una catástrofe, un enorme retroceso, para la Universidad Pública argentina y la ciencia de la Nación”. Y dijo que su rol como rector es “advertir el peligro que tenemos en frente impone porque después será muy tarde”.

Es un poco desproporcionado, alucinante y bastante fascista que haga esto. Empecemos por lo fascista. ¿Y los estudiantes y profesores universitarios que no están de acuerdo con él? ¿Por qué tendrían que perder un día de actividad académica? ¿Quién es el rector, o incluso todo el Consejo Superior de cualquier universidad, para quitarle a nadie un día de estudio porque una presunta mayoría que no se expresó está en contra de una idea?

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Vamos a lo desproporcionado. Van a quemar un día de clases por una propuesta. Si Milei ganara la Presidencia con millones de votos que eventualmente apoyen el sistema de vouchers, ¿qué va a hacer Bartolacci? ¿Pintarse la cara y dar un golpe de Estado porque a él no le gusta?

Vamos a lo alucinante: groso modo, la Universidad Nacional de Rosario cuesta este año unos 250 millones de pesos por día hábil. ¿Quién va a reponer los 250 millones que Bartolacci va a desviar para financiar su actividad política en lugar de la educación pública?

Es muy interesante ver los tuits de Bartolacci. Una sucesión infinita de posteos autocelebratorios, bastante demagógicos, donde todo parece maravilloso. Bartolacci reparte árboles de un vivero, saluda a una estudiante que gana olimpíadas y va con un stand de la editorial universitaria a una feria del libro de un pueblo cercano. Uno no encuentra nada, en principio, sobre algún problema de la UNR. Y eso que los tiene.

Por ejemplo, este problema ya viejo, que la UNR no parece poder resolver: en los últimos 11 años, cada año ingresaron a la UNR un promedio de 16.700 alumnos, y egresó un promedio de 3.309. Y viene empeorando. O sea: de cada 10 estudiantes que ingresan, salen sólo 2. Esa es la efectividad de la UNR; el enorme desperdicio de recursos en el medio.

El problema debe ser complejo. Tal vez sea culpa de la escuela secundaria, esa que Milei quiere cambiar, capaz que equivocado, no lo sabemos. Pero Bartolacci no. Debe pensar que está todo genial. Por eso hoy cerró su universidad para que queda claro: nadie que no sea su grupo propietario de la UNR se le ocurra proponer nada. Si no, él nos quita un día de educación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/