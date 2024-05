Baja en la tasa del Banco Central: "Incentiva a los bancos a dar préstamos"

El Banco Central bajó la tasa de interés por segunda semana consecutiva, llevándola al 50 por ciento anual o 4,2 por ciento mensual. Según el economista Andrés Borenstein, director de EconViews, esta decisión tiene dos objetivos: "limpiar el balance del Banco Central" y "reactivar la economía a través del crédito".

Borenstein explicó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que con una tasa más baja, los bancos tienen más incentivos para buscar clientes y otorgar préstamos. "Vemos también a las entidades que empiezan a ser más agresivas, tanto en préstamos comerciales como en préstamos al consumo", señaló.

Además de promover el crédito y el consumo interno, la medida también puede tener un impacto en la cotización del dólar. Sin embargo, Borenstein minimizo el efecto: "Sube un poquito el tipo de cambio. Pero sube poquito porque tenemos cepo y el dólar MEP, es un producto que no puede comprar todo el mundo".

Con respecto al ritmo de liquidación del campo y su influencia en la cotización del dólar, Borenstein apuntó a varios factores: un incipiente atraso cambiario; un fuerte descenso en los precios internacionales de la soja; y las restricciones para invertir pesos obtenidos por liquidación.

"Hoy ese carry trade ya no funciona tanto", planteó Borenstein refiriéndose a la estrategia financiera que consiste en tomar prestado dinero a una tasa baja e invertirlo en activos con una mayor tasa de rendimiento. "Entonces el que no liquidó hasta ahora probablemente en el margen va a haber productores que prefieran no vender más que vender", marcó

En cuanto al empleo, Borenstein reconoció que la recesión provocó la pérdida de puestos de trabajo en casi todos los sectores, siendo la construcción uno de los más golpeados. Sin embargo, señaló que el punto de partida es bueno ya que "el desempleo está debajo del 6 por ciento".