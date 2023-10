Vasconcelos: “La dolarización no encaja con los instrumentos disponibles”

El licenciado en Economía Jorge Vasconcelos se refirió a la “fragilidad básica” de la economía argentina y la ausencia de dólares para llevar adelante el plan del candidato Javier Milei de dolarizar el país. En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, destacó que “este año 2023 es demandante de emisión de pesos por los desequilibrios fiscales” y que “es solo comparable con 2020, donde la actividad económica y la recaudación se congelaron”.

“Ahora la única justificación es la política cortoplacista del gobierno. Después de las PASO hubo una combinación letal desestabilizadora. Ante esta situación, Milei plantea la dolarización, pero el problema es que no hay dólares, por eso se aumentan las expectativas de devaluación”, añadió.

Vasconcelos se refirió a los indicadores previos a las PASO y los actuales, donde “se encuentra un deterioro en todo, pero en las expectativas de devaluación sobre todo”. “Las empresas esperan un dólar futuro en abril de 2024 de 1.500 pesos”, remarcó.

El especialista señaló que la propuesta de “la dolarización juega el rol opuesto al anclamiento de las expectativas, porque el Banco Central no tiene las reservas para hacer una dolarización como realizó Ecuador en su momento”.

“Cuando se dice que la propuesta de dolarización en lugar de anclar las expectativas las desancla, surge de una respuesta equivocada a un problema real. La demanda de estabilización es real, pero la dolarización no encaja con el diagnóstico ni los instrumentos disponibles. Tampoco hay claridad sobre qué haría eventualmente Milei si se encontrara con estas trabas que describimos. Uno no tiene señales del plan B si él ganara las elecciones y llegará a la conclusión de que no puede dolarizar”, indicó.

Sin embargo, afirmó que “echar la culpa a la dolarización tampoco es correcto”. “Surge de un problema real que es la alta inflación, y la alta inflación de la emisión por el problema fiscal”.

“Para dolarizar a 1.000 pesos, teniendo reservas negativas, todavía se necesitan 30 mil millones de dólares para poder hacerlo. A 2.000 haría falta 15 mil millones de dólares. Aun así es una cifra inalcanzable”, concluyó.