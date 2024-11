Importados: sale Papá Noel, entra Santa Claus

Adrián Simioni

Mucha gente colgada, especulando, para fin de año. Para ver dónde y cómo va a comprar los regalos.

En diciembre va a entrar en vigencia los cambios que anunció el gobierno para simplificar y abaratar las compras online en el exterior. Por dos vías:

-Primero, amplía los límites para comprar con entrega por correo. Hoy el límite es de 1.000 dólares y va a pasar a 3.000. Una diferencia bien significativa.

-Segundo, los primeros 400 dólares serán franquicia, es decir, no pagarán ningún impuesto extra más allá del 21% de IVA. Lo que supere ese monto pagará los aranceles y tasas vigentes, que llegan al 38%. Hasta ahora la franquicia era de 50 dólares.

Esto, claro, enciende la preocupación de los comercios. La Fundación Ecosur se puso a hacer una simulación de compra de 24 productos en base a su cotización en la tienda online más famosa del mundo que no es Mercado Libre y le dio que el 88% de los productos resultan más baratos comprados por esta vía. Y que, en promedio, los precios resultan 40% más baratos que comprándolos en tiendas virtuales locales. Todo el cálculo está hecho en dólar MEP, es decir, vas, comprás dólar MEP, lo pasás a tu caja de ahorro en dólares y le decís a la tarjeta que usás para comprar que te cobre la liquidación en dólares, no en pesos (si no, pagás dólar tarjeta y ya no te conviene tanto, incluso aunque en diciembre se elimine el impuesto País).

Las mayores diferencias se encuentran en auriculares, tablets. celulares y notebooks, todos electrónicos, con ventajas mayores al 50%. En indumentaria (buzos, pantalones, remeras), las diferencias promedio son del 25%.

La jugada tiene muchas implicancias macro. Por empezar, es una forma de seguir frenando la inflación, al ponerles a las industrias y comercios argentinos una competencia dura. Por otro lado, es un desafío para la disponibilidad de dólares en Argentina. Si bien los dólares no salen directamente del Banco Central, si todos compramos afuera vamos a poner presión sobre el dólar MEP, tal vez agrandando la brecha con el dólar oficial, que viene achicándose con fuerza.

El tercer desafío es justamente para la industria y el comercio local. Tal vez el más importante. Muchas empresas saben que la apertura comercial y el dólar “barato” serán un reto para el futuro inmediato. Las bajas de aranceles que ya hubo van a coincidir con la eliminación del impuesto País, lo cual de por sí les baja el nivel de protección. Si se saca el cepo, la importación se facilitará aún más. Las industrias ven una recuperación de la actividad, pero plantean que una buena parte de ese rebote se lo pueden llevar los importados.

Y piden equilibrar la cancha. Armadores de bicicletas de Santa Fe, por ejemplo, dicen que el arancel de la bicicleta armada bajó de 35% a 20%, pero que a ellos no les bajaron el arancel (que igual es más bajo) para importar las bicipartes con las que arman su producto. Fabricantes de calzado santafesinos plantean que no van a poder competir con la apertura a importar zapatillas baratas como las que ellos producen, y se quejan de que el importador paga los mismos impuestos nacionales que ellos pero no todos los enormes impuestos provinciales y municipales. Industriales textiles de San Juan dicen que por ahora no sienten el impacto importado, pero el riesgo es que lo único que suceda es que la producción local sea sustituida por importados. Son todos sectores que tuvieron enorme protección durante dos décadas. Siempre le vendieron a Papá Noel, que pagaba caro porque no tenía competencia. El tema es que esta navidad el que va a poner muchas de las cosas en el arbolito es Santa Claus. Esperemos que no llegue a tanto.