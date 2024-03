Gobernadores: les regalamos Río Turbio con moño y todo

Adrián Simioni

Los gobernadores de las autodenominadas “Provincias Unidas del Sur”, los emires patagónicos, acaban de emitir el primer comunicado de su corta existencia. Y la verdad, no podían haber empezado de peor manera.

Exigieron al gobierno nacional que siga manteniendo Yacimientos Carboníferos Río Turbio, tal vez el más viejo y mayor fracaso del estatismo argentino. La empresa nació en 1958 y nunca funcionó. Su carbón no es de gran calidad calórica y nunca tuvo forma de ser trasladado. En su larga historia sirvió simplemente para generar empleo improductivo y caro y acrecentar artificialmente que desde hace tiempo se usan para justificar que la mina siga existiendo.

Menem no la pudo cerrar y se la sacó de encima dándosela a un concesionario privado. Obviamente no funcionaba porque es algo que nunca funcionó sin dar gigantescas perdidas. En 2002 el privado abandonó la concesión. Duhalde la intervino por decreto. En total decadencia y bajo esa gestión estatal en 2004, hubo un accidente en el que murieron 14 mineros. Ya estaba Kirchner, que como santacruceño prometió entonces transformar esta vez sí a la mina en algo útil. Fue un desastre. Por empezar llenaron de nuevo la mina de empleados que no tenían nada que hacer. Como el carbón es extremadamente caro por la ineficiencia de la empresa, no se puede trasladar y encima ya nadie lo consume porque es lo más contaminante, a Julio De Vido se le ocurrió en 2006 la brillante idea de construir una usina al lado para generar electricidad. La licitaron por 850 millones de dólares. Recién en 2015 Cristina encendió la primera caldera en la campaña. Pero no estaba lista y se rompió. Entre redeterminaciones de precios y reparación terminó costando 1.700 millones. Pero le falta un módulo: otros 200 millones de dólares.

La cosa empeora: Río Turbio nunca logró ni por asomo producir el carbón necesario. Apenas ha sacado el 6% del carbón. Así que la usina funciona a veces. Y es muy ineficiente: pierde 30 millones de pesos por cada día que opera. Así que está casi siempre apagada 17 años después del anuncio de De Vido. Mientras se sigue pagando mil millones de pesos al mes a una operadora y a una empresa de mantenimiento para que operen y pinten una usina que casi nunca funciona, además de los sueldos altísimos de los miles de empleados de la mina, que hace décadas que no trabajan de verdad.

Ahora Milei recortó los fondos. No está la plata. Les avisaron a los empleados que tal vez puedan cobrar el 20 de marzo.

El primer reflejo automático de los seis gobernadores de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro y La Pampa es exigirle a Milei que saque a la mina de Río Turbio de la lista de fracasos a privatizar. Prometen que “esta vez sí” se podrá buscar una solución “productiva”. Es mentira. No va a suceder. Una mina viable es algo que todo el mundo sabe que es imposible, lo que por otra parte ratifican los 66 años de existencia de ese yacimiento. Si no vamos a poder cerrar de una buena vez ese desastre, si este país no va a poder cambiar ni siquiera una calamidad comprobada como esa, ¿entonces qué podemos llegar a cambiar?

Hay una solución. Los seis gobernadores de las Provincias Unidas del Sur han dicho que quieren crear una empresa energética estatal que ellos manejarán. Bueno, si ellos creen que Río Turbio puede ser productiva, ahí la tienen, se la damos. Empiecen con la mina de Río Turbio. Inviertan ahí ustedes su dinero, háganla funcionar ustedes sin pérdidas, y háganse ricos. El resto de los argentinos se la regalamos envuelta con moño y todo. Eso sí: después no vengan a llorar.