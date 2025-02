Están muriendo empresas: ¿culpa de Milei?

Adrián Simioni

Nos despertamos en estos días con varias noticias negativas de varias empresas. Empezando por Sancor: pidió su concurso preventivo, paso previo a la quiebra, luego de despedir 300 empleados la semana pasada en Santa Fe y Córdoba. Acá en Córdoba, Nissan no confirmó ni negó las versiones sindicales y autopartistas que dicen que se va a fin de año. Suspendió esta semana a sus 450 operarios, que ven sus empleos en riesgo. Tiene consecuencias: Montich-Maxion, el principal proveedor de Nissan, pidió procedimiento preventivo de crisis para ver qué hacer con sus empleados. En el agro, Los Grobo y otras dos empresas dedicadas sobre todo al comercio de insumos, en particular agroquímicos, pidieron también su concurso preventivo de acreedores: no pueden pagar sus deudas.

¿Es todo culpa del “modelo Milei”, del dólar bajo, de los altos impuestos de todo orden? Puede ser. Pero para cada empresa hay explicaciones extra.

El tema Sancor, por ejemplo, viene de décadas. Se pasó décadas dejando que la ordeñaran su burocracia, sus empleados y a sus tamberos, total no había un dueño que pagara las pérdidas y al final siempre la rescataba alguna variante del Estado. Al final no podían desarrollarse las demás lácteas que no podían competir porque a ellas nadie las auxiliaba. Ahora, ya sin ninguna rueda de auxilio, ya no consiga que alguien le venda un litro de leche. Pero no es la lechería la que está en crisis: el año pasado terminó con aumentos de la producción y las exportaciones. Otras lácteas y otros operarios industrializaron los litros que Sancor no, y más incluso.

El tema Nissan: el año pasado ya había tenido 100 días de suspensión. Sus modelos no terminaron de cuajar. El año pasado terminó con una caída total en la venta de utilitarios de 2,8%. Pero los modelos Nissan se desplomaron en el orden de 40%. A las demás fabricantes de camionetas no les fue tan mal. Y en los últimos meses hay una recuperación. En enero se las ventas totales de vehículos treparon 103%. Encima, Nissan está en rojo a nivel global. Su tabla de salvación es fusionarse con Honda. Viene demorado el anuncio. Y es porque antes de hacerlo Honda le pide que se reestructure aún más: Nissan ya hizo 9.000 despidos en el mundo. Cuestión extra: si se va a fusionar con Honda, ¿cómo quedará la alianza mundial que tenía con Renault y que la trajo a Santa Isabel en 2018?

Vamos a las insumeras como Los Grobo. Primero, ya no es de los Grobocopatel, que ya en 2016 le vendieron el 90% a un fondo de inversiones especializado en tomar empresas ahogadas financieramente. De las tres empresas del grupo la que no tiene problemas es la más chica, un molino industrial. Las otras dos son insumeras: como las otras, se acostumbraron demasiado a importar insumos al dólar oficial y venderlos al mercado interno con un dólar más parecido al dólar blue. Se terminó ese negocio. Y aún así acumularon deudas que hoy no pueden cubrir.

Las estadísticas de empleo no están registrando un holocausto, pese a la cancelación de miles de contratos en el el Estado nacional. En septiembre, que es el último dato oficial, la Anses tenía 7,1 millones aportantes en relación de dependencia, 180 mil menos que en enero (un 2,5%). Pero esa cifra ya subía lentamente del piso que tocado en julio.

Esto no implica que el “modelo” no tenga consecuencias en el empleo. Gran parte de la economía argentina recontraprotegida en otro modelo que la estacaron durante décadas va a reconvertirse o morir para adaptarse a vivir sin la devaluación constante del dólar, préstamos estatales que licúa la inflación y sin competir con el mundo. Pero todas estas empresas parecen arrastrar sus propios problemas.