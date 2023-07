¿Es malo que no sesione el Congreso?

Adrián Simioni

Ayer Cristina Fernández tuvo una dolorosa demostración de que su poder se diluye. No pudo juntar en el Senado, que el peronismo manejó siempre como una escribanía desde la recuperación democrática, la cantidad suficiente de senadores para alargarle cinco años más la función a la jueza K Ana María Figueroa, que Cristina necesita sí o sí para que vote a su favor en las causas por corrupción que lleguen a la cámara de apelaciones.

De paso, querían designar a 75 magistrados, la mayoría K, para dejar un Poder Judicial más adicto antes de dejar el gobierno. Ni siquiera a senadores que consideran propios. Así que no llegaron al quórum y la sesión se cayó.

Hoy la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, criticó a los opositores por no prestar el quórum. Los corrió con moralina. Los acusó de "paralizar el Congreso" y les pidió que "vayan a trabajar", a votar leyes.

En primer lugar, digamos que la acusacion de Cerruti es ante todo cínica e hipócrita. Hace un año, cuando se votó el acuerdo del FMI, por ejemplo, Cristina Fernández no bajó al recinto, aunque estaba en su despacho del Senado.

Está lleno de ejemplos. Entre 2011 y 2014, cuando gobernaba Cristina, el kirchnerismo se ausentó cuatro veces, una cada año, de Diputados para no dar quórum e impedir que se trataran proyectos demagógicos de la oposición que proponían reducir el Impuesto a las Ganancias.

Los K no querían quedar mal votando en contra de reducir el impuesto y preferían estar ausentes. O sea que todos hacen lo mismo.

Pero hay algo más. Esta idea de que "trabajar" en el Congreso es sacar muchas leyes suele ser la misma que lleva a los periodistas de vez en cuando a medir la "productividad" de legislaturas y concejos deliberantes. Los títulos son catastróficos: "Los diputados sancionaron este año un 50% menos de leyes que el año pasado", por ejemplo.

Es una burrada. A veces, es preferible que los legisladores impidan un cambio, conserven una buena ley, traben iniciativas que son pésimas, antes de que se pongan a aprobar desastres o trivialidades. El ejemplo más clarito es la ley de alquileres. Ojalá al entonces diputado del PRO Daniel Lipovetsky no se le hubiera cruzado jamás esa idea. Ojalá sus colegas se hubieran animado a no dar quórum aquella vez. Nos hubiéramos ahorrado una catástrofe.

A veces, es muy bueno pagarles a nuestros legisladores para que no trabajen, para que no legislen, para que frenen como sea un desastre, para que no toquen una ley que ya existe. Es mucho mejor un diputado inteligente y honesto que se retira de la cámara que un corrupto o un nabo con iniciativa. A veces es mejor hacer un elogio de la ausencia. Ese fue el caso ayer.