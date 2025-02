El político que se autopercibe popular, firme lejos del pueblo

Adrián Simioni

¿Se acuerdan del tradicional eslogan de Crónica TV? “Firme junto al Pueblo”. A mí me lo evocó el silencio de Axel Kicillof respecto de la inseguridad que en esta semana le está incendiando el conurbano. O lo que se percibe como silencio, aunque diga algo; la extrema incomodidad que parece que le da lidiar con el tema, tal vez por razones ideológicas, o porque le da pánico escénico contradecir cosas dichas antes, o porque teme la reacción de sus votantes más ideologizados, de Cristina, La Cámpora, los organismos de derechos humanos.

Y es imposible no hacer un paralelo con la inflación, que reinstalaron en Argentina Néstor, Cristina y él mismo como el ministro de Economía más emblemático de la era K.

El kirchnerismo como tal se autopercibe el resguardo del pueblo, se considera su heraldo, el gran abogado de la igualdad, el único defensor legítimo de pobres y entenados. Ni lo dudan. Ni siquiera se puede decir que mientan o que sean unos cínicos: la mayoría debe creen honestamente que son eso.

Y, sin embargo, en su práctica ignoran, barren bajo la alfombra, la inflación y la inseguridad. Justamente los dos flagelos que, por lejos, más castigan la vida de los más pobres. El impuesto inflacionario es la peor paliza para el que apenas puede ir al súper, no para el que logra ahorrar en dólares. Y los asesinatos no suceden en un country custodiado de Tigre si no a las 6 de la mañana en las paradas de bondi de La Matanza.

Los lamentos kirchneristas saltan cuando le cortan el contrato del Incaa a alguien que tal vez soñó ser director o actor y que hace 15 años encontró allí una beca para financiar su hobby cinéfilo y lidiar con su frustración. Pero durante 15 años esos mismos políticos y militantes se hicieron los distraídos con el albañil que estaba al sol en el andamio, al que la inflación le comía cada mes una porción creciente de su ingreso. Es más, a la inflación la provocaban ellos emitiendo para pagar el contrato del Incaa. Y, así, todos los meses, los sommeliers del sentimiento popular pasaban dinero del bolsillo del albañil al cinéfilo.

El Partido Popular era, de algún modo, el partido de una élite de oficinistas. Algunos sabían que allí había un problema, pero cómo iban a rajar ellos al cinéfilo que ni siquiera había aprovechado 15 años de beca para hacer algo productivo para la sociedad, como el albañil, que hace casas.

Con la inseguridad pasa algo similar. Años defendiendo los derechos de los delincuentes, derechos que existen, por supuesto. Años ampliando esos derechos mientras millones perdían el derecho a caminar de noche. Y después, de día.

Años justificando al pibe de 20 años que sale a reventar porque, pobre, creció en un contexto social pésimo. Pero haciendo silencio sobre el repartidor de Rappi, también de 20 y que también creció en malas condiciones, que muere apuñalado en la vereda. Años exigiendo que se largue de inmediato de nuevo a la calle a un chico de 15 que sale a asaltar, en nombre de su libertad, ignorando que le quitan a ese chico la última chance de ser contenido, educado, motivado para transformarse en una persona libre y autónoma, sin ser un peligro para los demás. Años ignorando, que, encima, al largarlo a la calle lo condenan a ser un delincuente adulto. Años ignorando al otro chico, también de 15 años, que se va a quedar sin su padre, asesinado para quitarle la moto.

Es como que el Partido del Pueblo perdió su brújula; una patrulla perdida que ya no sabe que está defendiendo a algún tipo de élite, pero está convencido que lo suyo son las masas, como se decía antes. Los ejemplos son infinitos: rasgarse la vestidura por la universidad libre y gratuita de los ricos, pero negarse a poner los dedos en el enchufe sindical de la corpo pedagógica que dejen de salir analfabetos funcionales de la secundaria. Hay muchísimos más.

Pasaron los años, y el político autopercibido popular, el autocelebrado partido de los pobres, dejó de estar “firme junto al Pueblo”, y pasó a estar lejos del Pueblo. Pasaron los años y ya muchísimos -incluidos muchísimos pobres, se dieron cuenta. Menos ellos. Nunca tan lejos del Pueblo.