El Partido del Estado y el uso de la muerte en la TV Pública

Adrián Simioni

El sábado muy temprano sucedió un caso lamentable. Un vigilador de la Televisión Pública, que trabaja en la sede porteña contratado por una empresa privada que brinda el servicio de seguridad, sufrió una convulsión y falleció cuando salía para regresar a su casa. Lamentable.

Pero su caso está siendo usado por los sindicatos estatales para demostrar que el ajuste del gobierno en ese y otros organismos es inhumano y salvaje. Acusan a la dirección de la TV Pública de haber sumariado a tres médicos de planta permanente justo el jueves y dan a entender que, de no haber sido por eso, el guardia habría sobrevivido. La verdad es que la TV Pública tiene además contratados servicios de emergencia que llegaron al lugar aunque para entonces el guardia había fallecido. Además tiene un servicio de medicina laboral. Y los tres médicos –que fueron licenciados con goce por 20 días- nunca trabajaban los sábados.

Los sindicatos usan el caso para deslegitimar el ajuste del gobierno en organismos inflados de empleados. En el lugar trabajan 400 empleados, de los 2.446 que tenía en planta permanente la TV Pública junto a Radio Nacional. Una desmesura. La sola existencia de tres médicos en planta permanente para un lugar adonde en distintos turnos y fines de semana hay 400 personas habla de los excesos. ¿Qué empresa privada puede darse ese lujo? Además, tiene sentido? Necesitaríamos 120 mil médicos para que custodien todos los días empresas, escuelas y demás lugares donde operan todos los argentinos. Hay 180 mil médicos en todo el país.

La movida es una de las tantas que ensayará el Partido del Estado, por primera vez forzado a hacer su ajuste. Ya se escuchan las voces que alertan que por el ajuste subirá el desempleo. Citan los años 90 y la convertibilidad, que empezó con un 6% y se triplicó al 18,3% en 2001. Pero no citan el caso de España, que saltó del 5% al 22% desempleo cuando ese país decidió sumarse a la Unión Europea y tuvo que eficientizarse.

Porque lo que hay en Argentina es un altísimo desempleo que el Indec no ve porque está encubierto. En los últimos 20 años el Estado en todos sus niveles agregó 1,8 millones de empleados a los 2 millones que tenía en 2001. “Subió 70% mientras la población creció 25%”, precisa el economista Marcelo Capello.

¿A cambio de qué? ¿El Estado funciona mejor? No. En Chubut, por ejemplo, el empleo público subió 83%, pero en la última década sus chicos fueron los que menos clases tuvieron en todo el país.

Hay al menos un millón de empleados públicos que hacen cosas que no se necesitan, que las hacen mal o caras o que directamente no hacen nada. Y están los planes sociales: más de la mitad de los 1,3 millones de beneficiarios de planes sociales figuran como ocupados, aunque no lo son en realidad. Entre ambos, son más de dos millones de personas. Claro, con esos anabólicos es fácil llegar al desempleo del 5,7% de fin del año pasado. Apenas 800 mil desempleados en todo el país. Lástima que es un dibujo. La cantidad de gente que no trabaja de verdad, por ejemplo muchísimos de la Televisión Pública, son 2,8 millones de personas como mínimo. La tasa de desempleo real sería de casi el 20%. Figuran como empleados porque han vivido hasta ahora del déficit fiscal, la emisión de dinero para pagarles sus sueldos y la inflación. Han vivido sin hacer nada útil del castigo a los que trabajan de verdad por una miseria. Si la inflación realmente se reduce porque el Estado deja de gastar de más, claro que el desempleo aumentará. Pero será sólo blanquear una realidad que se cocinó en estos 20 años.