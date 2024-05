No hay para el gas, cierran la facultad: ¿apagón educativo o apagón intelectual?

Adrián Simioni

Da la casualidad en que justo el día en que toda la docencia del país deja sin clases a sus alumnos, una facultad universitaria decide lisa y llanamente cerrar sus aulas y oficinas. ¿Es un símbolo para ponerle pimienta a la protesta del día o es la primera señal del “apagón académico” del que vienen advirtiendo las universidades que rechazan los recortes presupuestarios del gobierno de Milei?

Se trata de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue. Ayer el decano, Juan Carlos Fernández, suspendió no sólo las clases sino toda la administración porque la facultad ya no puede pagar la calefacción. Y la suspensión es por tiempo indeterminado. Hasta que no aparezca la plata para el calefactor, no trabaja nadie. El decanato ni siquiera habilita la enseñanza virtual, como en la pandemia. Será sólo una opción voluntaria de cada profe.

Es lógico que, en la Patagonia, la calefacción sea muy importante para poder dar clases. El tema es ¿con qué plata vamos a mantener la educación tal como era, sin cambiar nada-nada-nada-pero-nada, si para frenar la inflación hay que dejar de emitir los pesos que antes se emitían para pagar todo eso.

Es llamativo que, siendo las universidades el reservorio de la inteligencia del país, a ningún jefe universitario se le haya ocurrido alguna alternativa para superar este dilema que nos fuerza a elegir entre educación o inflación. Hay países que tienen educación, incluso mejor que la nuestra, sin inflación. Así que debe ser posible. Pero aparentemente en Argentina hay desde hace rato un “apagón intelectual”, anterior a este “apagón educativo”.

Por ejemplo, la Provincia de Neuquén cobra en regalías el 12% de toda la producción bruta de petróleo y gas de Vaca Muerte sin tener que pagar un solo sueldo, ni una máquina, ni un impuesto. Es decir que se queda por lejos con más plata que todo lo que ganan todas las petroleras juntas. ¿No podría la Provincia hacerse cargo de pagar las dos monedas de la calefacción universitaria? Parece que no. Neuquén se patina casi todo en empleados públicos.

Tal vez la propia Universidad del Comahue podría hacer algo. Tomo los datos oficiales de su Portal de Transparencia, que tiene datos con cuatro años de atraso. Tiene 4 carreras con menos de 4 estudiantes en total. Tiene 6 carreras con menos de 10 ingresantes por año. Y tiene 15 carreras con menos de dos egresados por año, 6 de ellas con un egresado al año. ¿No podría cerrar esas carreras? Cuando la sociedad argentina paga todos los sueldos de todos los cargos docentes de esas carreras, ¿está financiando la educación universitaria o está pagando los ingresos de gente que hace años cobra sin trabajar? ¿Por qué jamás se escucha a la corporación docente que es propietaria de las universidades hablar de estas cuestiones? ¿Desde cuando hay

Casi todos queremos educación universitaria pública y sin aranceles, por muchas razones. Y todos necesitamos terminar con la inflación. Alguien tiene que ser lo suficientemente sagaz para encontrar el modo de hacer las dos cosas a la vez.