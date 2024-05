El truco que le funciona a Milei: que nadie lo entienda y muchos lo comprendan

Sergio Suppo

Nadie lo entendió, nadie lo entendió. Seamos buenos, no nos hagamos los sabios en materia económica, nadie entendió lo que dijo anoche el presidente Milei en términos económicos, pero muchos lo aplaudieron, les gustó, quedaron encantados, lo apoyan, están dispuestos a sostener al Presidente. No me parece para nada mal, todo es válido en materia de gustos políticos, salvo que sea muy violenta la expresión de ese gusto político.

¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasó anoche que estuvimos dos horas viendo al presidente Milei dictar una conferencia de una enorme complejidad académica? Porque el presidente Milei, ya lo sabemos, es un economista que pertenece a un determinado grupo de una determinada ciencia de la economía que podría haber dictado esa conferencia a un grupo de 50, 100 alumnos avanzados de un doctorado en economía.

Sin embargo, lo hizo ante un Luna Park lleno y con muchos puntos de rating porque todos los canales de televisión dedicados a las noticias transmitieron en vivo toda la larga ceremonia que empezó, como ya sabemos, con la ejecución de un par de temas musicales cantados por el propio Presidente.

¿Por qué funciona Milei como orador? Porque la gente quedó encantada con el mensaje, aunque no lo entendió. Aún a las personas más conocedoras de economía les resulta muy difícil entender las fórmulas que el Presidente hace, por cómo lo hace. O sea, lo que encanta del presidente Milei, a los seguidores de Milei, que en la Argentina en este momento son muchos, son millones de personas que sostienen y apoyan al Presidente, están encantadas por cómo lo dice, por el tono que utiliza, por la vehemencia con la que se expresa. Porque consideran que, aunque no entiendan el contenido del mensaje, el mensaje es, "yo con estas cosas que estoy formulando, que estoy planteando, voy a cambiar el país, lo voy a lograr cambiar".

¿Qué es lo que la gente que aplaude a Milei espera de Milei? Que cambie. Milei, a mi criterio, se está precipitando un poco en salir por el mundo a vender su experiencia de Presidente. Porque todavía los logros de su gestión no están a la vista.

Está empezando a bajar la inflación, en función del fuerte ajuste fiscal que hizo, y está muy bien, y ojalá se consolide esa baja inflacionaria. Queda por ver si se va a consolidar esa baja inflacionaria, y si al mismo tiempo vamos a salir de la fuerte recesión en la que Milei ha elegido meter al país como fórmula de solución económica, y si el final de la recesión vendrá acompañado con la baja de la inflación.

Esto es, si no solo baja la inflación, sino que empieza a recuperarse la actividad económica, que está fuertemente caída en la Argentina, con motivo de este tratamiento de shock que el Presidente aplica.

Pero vuelvo al discurso. El presidente Milei dice cosas que no entendemos a veces, pero a quienes lo apoyan les fascina cómo lo dice. Porque entienden el sentido de lo que dice, no necesariamente su contenido. Eso es para pocos, es una habilidad que muy pocos dirigentes políticos tienen, que normalmente se obligan a dar explicaciones sobre lo que están haciendo. Milei no necesita dar esas explicaciones, le basta con su estilo de orador enfático, de adjetivos duros, de cruces y de enfrentamientos. Con eso le alcanza, al menos por ahora.

