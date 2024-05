Bullrich, sobre el acto en Córdoba: "Es patriótico e institucional, no político"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, consideró en diálogo con Cadena 3 que el acto que presidirá Javier Milei este sábado en Córdoba por el 25 de Mayo será "patriótico e institucional" y no político.

"Es un acto patriótico institucional. Invitamos a jefes de las fuerzas federales; no es un acto político. Por las características de las invitaciones, es más institucional", consideró.

Sobre amenazas o posibles ataques al presidente, dijo que trabajan con un comité unificado con las fuerzas federales y la Policía de Córdoba, pero que la seguridad del mandatario está a cargo de Casa Militar. De todos modos, dijo que están en condiciones de proteger a la gente, que trabajan con el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y que no cree "que haya ningún problema".

Al ser consultada sobre la Ley Bases y su situación en el Senado, Bullrich reconoció no estar al tanto ya que están centrados en discutir cuatro leyes de seguridad: ley antimafia, regulación del artículo 34 (legítima defensa), reiterancia y utilización del ADN para detenidos o procesados.

Sin embargo, dijo que le preocupa que "cosas de sentido común, como favorecer las inversiones, traer los dólares que los argentinos tienen fuera del sistema, y tener reformas del Estado", se atrasen, "lo que afecta el bienestar de los argentinos".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto a los hechos delictivos vinculados a la coyuntura económica difícil que atraviesa Argentina, Bullrich sostuvo: "Vamos llevando las estadísticas del país y estamos bastante bien en todo el país". Asimismo destacó una baja muy fuerte en homicidios en Rosario del 60%, lo que calificó como "histórico".

Sobre los conflictos recientes en Misiones con protestas policiales y empleados públicos, Bullrich indicó que más del 95% de la policía está trabajando y donde no lo hacen son reemplazadas por fuerzas federales. Enfatizó que la policía "no para". "Lo pidió el gobernador, como tuvo que suceder en Córdoba cuando dejaron a los cordobeses en los techos de sus casas. No va a suceder hoy", remarcó.

Sobre los familiares del narco ecuatoriano Fito Macías, que vivían en Córdoba y fueron deportados, dijo que están "en permanente contacto" con Quinteros para ver "cómo funciona esa red". "Ni bien detectamos problemas, actuamos", subrayó.

Entrevista de "Siempre Juntos".