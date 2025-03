Se entregan los premios Oscar: todos los nominados y primeros ganadores

La Academia de Cines y Artes Audiovisuales de Hollywood lleva a cabo este domingo 2 de marzo la entrega de Premios Oscar.

Con la conducción de Conan O'Brien, la ceremonia se realiza en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, desde las 21 horas de la Argentina.

La 97° edición de la gala que premia a la industria cinematográfica tiene 24 categorías en las que competirán directores, actores, películas y trabajadores del ámbito audiovisual.

En esta oportunidad generaron gran controversia y entusiasmo de la mano de Rachel Sennott y Bowen Yang que fueron los encargados del anuncio.

La película más nominada fue “En busca de Emilia Pérez”, la comedia musical y criminal francesa contó con 13 candidaturas y estuvo seguida por el drama histórico “El Brutalista” que obtuvo 10 nominaciones, al igual que Wicked.

Todos los nominados de los Premios Oscar 2025

Mejor película

Anora

The Brutalist

Un completo desconocido

Cónclave

Dune: parte 2

Emilia Pérez

I’m still here

Nickel Boys

La sustancia

Wicked

Mejor actor de reparto

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, Un dolor real GANADOR.

Jeremy Strong, El aprendiz

Edward Norton, Un completo desconocido

Guy Pearce, The Brutalist

Mejor guión original

Anora

The Brutalist

Un dolor real

La sustancia

September 5

Mejor guión adaptado

Emilia Pérez

Un completo desconocido

Cónclave

Sing Sing

Nickel boys

Mejor actriz de reparto

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Monica Barbaro, Un completo desconocido

Isabella Rossellini, Cónclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Mejor documental

Black box diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Mejor película animada

Robot salvaje

Flow

Intensa-Mente 2

Memoir of a Snail

Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas

Mejor diseño de producción

The Brutalist

Cónclave

Dune: Parte 2

Nosferatu

Wicked

Mejor actor

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, Un completo desconocido

Sebastian Stan, El aprendiz

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Cónclave

Mejor actriz

Demi Moore, La sustancia

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Cynthia Erivo, Wicked

Mikey Madison, Anora

Fernanda Torres, I’m Still Here

Mejor director

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, The Brutalist

James Mangold, Un completo desconocido

Coralie Fargeat, La sustancia

Mejor fotografía

The Brutalist

Dune: parte 2

Emilia Pérez

María

Nosferatu

Mejores efectos visuales

Alien: Romulus

El planeta de los simios: Nuevo reino

Better Man

Duna: parte 2

Wicked

Mejor sonido

Un completo desconocido

Duna: parte 2

Emilia Pérez

Robot salvaje

Wicked

Mejor película internacional

Emilia Pérez

Flow

I’m Still Here

The girl with The Needle

The seed of The Sacred Fig

Mejor corto documental

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

The Only Girl in The Orchestra

Instruments of a Beating Heart

Mejor canción original

“Never Too Late”, en Elton John: Never Too Late

“El Mal”, en Emilia Pérez

“Mi camino”, en Emilia Pérez

“Like a Bird”, en Sing Sing

“The Journey”, en The Six Triple Eight

Mejor vestuario

Emilia Pérez

A Different Man

La sustancia

Nosferatu

Wicked

Mejor montaje

The Brutalist

Anora

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejor maquillaje y peinados

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

La sustancia

Wicked

Mejor corto animado

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Mejor corto de ficción

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Mejor banda sonora original

The Brutalist

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Robot salvaje