Natalia Oreiro, en la nueva comedia de Fernán Mirás: "Toca temas inevitables"

Natalia Oreiro y Fernán Mirás desembarcaron en Córdoba por el estreno de "Casi muerta", una comedia negra que dirige el actor y que tiene a la intérprete uruguaya como protagonista.

La historia es la de María, una joven que descubre que le queda un mes de vida por una condición médica, por lo que muestra todo lo que hará en esa previa junto a sus amigos Paula (Paola Barrientos), Lucas (Ariel Staltari) y Javier (Diego Velázquez), con quien lo acerca algo más que la amistad.

En la previa de la avant premiere en la sala Cadena 3 de Cines Dino -con la presencia de los artistas-, destacaron en diálogo con Cadena 3 que es una película que hace comedia en relación al "miedo a la muerte".

"Se van a morir de la risa. Lo que se necesita es reírse de lo inevitable. La película aborda temas profundos e inevitables como la vida, pero sobre todo habla de la amistad de cuatro amigos de la infancia que se reencuentran debido a este problemita. Además, hay un amor de la adolescencia", dijo Natalia Oreiro, quien aclaró que es divertida pero que también tiene momentos muy tiernos que pueden hacer "llorar un poquito".

Y valoró la experiencia de ir al cine: "Estrenar una película en pantalla grande es algo que recomiendo. Ir al cine, arreglar con amigos o algún familiar, sentarte, comerte unos pochoclos y reírte a carcajadas con la audiencia. Eso es impagable. Es hermoso ver una película nacional con actores nacionales, te identificas con lo que te pasa. El cine es mágico, difícil de expresar. Contar una historia y hacer que la gente la crea".

Para Oreiro, la película se "ríe del miedo que todos tenemos a la muerte cercana". "Si pensás que vas a morir, el miedo te paraliza y no te deja avanzar".

La actriz valoró el hecho de que Mirás sea el director, porque el hecho de ser actor le daba muchas herramientas: "Sabe lo que le pasa un actor. Es empático, dulce y gracioso y se refleja en la peli".

El propio Fernán Mirás recordó en la entrevista que sufrió un ACV justo cuando iban a empezar a grabar, algo que le sirvió en profundizar en la necesidad de reírse "más de ese miedo a la muerte" y entender a los personajes. "Él se reía, decía vine a buscar locaciones, a hablar con los médico", contó Oreiro entre risas sobre el también realizador de "El peso de la ley" (disponible en Amazon Prime Video), a quien conoció en el rodaje de "Re Loca".

"Es una comedia sobre eso, sobre cómo a veces el humor se inventa para hablar de otras cosas, incluida la muerte", dijo Mirás sobre el film que es una versión libre de una versión vasca que arrasó en los Goya.

Oreiro, entre la comedia y el drama

La actriz regresa al género con el que se siente tan cómoda después de papeles dramáticos como el de Santa Evita o Iosi, el espía arrepentido. "Es lo que más me gusta. Empatizo con mi personalidad, me gusta reírme, soy optimista", destacó pese a que valoró que el drama le da la chance de hacer personajes sufridos y alejados de su personalidad.

"No me gusta la comedia de chistes, no soy una actriz cómica, soy una actriz. Los personajes que más me sensibilizan como espectadora son profundos, les pasan cosas y se emocionan", subrayó.

Entrevistas de Francisco Vidal y Agustina Vivanco.