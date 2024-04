Ley Bases: el Partido Cordobés está intacto y no se equivocó

Adrián Simioni

El Partido Cordobés (que no es el que el gobernador Martín Llaryora pretende representar en exclusiva) está intacto: 15 de los 18 diputados nacionales por Córdoba votaron a favor de la ley Bases. Sólo 3 diputados "K" (Natalia De la Sota, Pablo Carro y Gabriela Estévez) votaron en contra. Ninguno se abstuvo. Nadie se ausentó.

Implica que el 83% de las bancas cordobesas votaron a favor, contra 55% de todas las bancas del país que votaron a favor.

Es doblemente lógico.

Primero, porque coincide con lo que los cordobeses hicieron en las urnas votando por Javier Milei, Juntos por el Cambio y/o Juan Schiaretti.

Y segundo porque es acorde a sus intereses. Si la Ley de Bases logra achicar el Partido del Estado y liberar recursos/espacio para el Partido de la Sociedad/Mercado, es lógico el voto, porque en Córdoba el Estado tiene menor peso relativo, en comparación con el resto del país.

Para mantener el Partido del Estado Elefante, Córdoba paga impuestos que los demás no pagan y sufre una inflación por un déficit que no genera, porque el gasto nacional no derrama acá como en otras partes. Así que cualquier achique del Estado la beneficia en términos relativos.

Ahora, hay que ver que la Ley de Bases conduzca realmente a ese objetivo de ayudar a que al ajuste lo comparta el Partido del Estado y no, como siempre, que lo haga en exclusiva el Partido de la Sociedad/Mercado. No sería la primera vez que ese intento se diluye o interrumpe.

Por eso los 10 principios del Pacto de Mayo, aunque sean simbólicos, una mera expresión de deseos, constituyen un programa a medida de una provincia como Córdoba. No se equivocó la mayoría de diputados cordobeses.

