Llegan al streaming: estrenos de plataformas en la semana y bonus track

Susana Manzelli

En Siempre Juntos de Cadena 3 Rosario, Susana Manzelli te acerca toda la cartelera del espectáculo con los estrenos en las plataformas de streaming junto a un bonus track muy especial.

Amazon Prime Video

Los Iniciados

Inspirada en el universo del escritor Mario Mendoza. En un futuro cercano azotado por la escasez de agua, Frank Molina, periodista bipolar y alcohólico, deberá enfrentar sus demonios si quiere llegar al fondo de un asesinato.

Blondi

Es una película que, en tono de comedia, abre imperceptiblemente temas enormes y trascendentes. Mientras relata la historia particular y cotidiana del vínculo de una madre con su hijo, nos va hablando de las distintas formas de maternidad y crianza, la juventud y la madurez, las mujeres y el feminismo, las libertades individuales y las distintas formas de amor filial. Blondi es una película sobre el amor y la libertad. Un potente y premiado elenco encabezado por su directora, acompaña a Dolores Fonzi que interpreta a BLONDI, una amorosa y joven madre, junto a Carla Peterson, Rita Cortese, Leonardo Sbaraglia y la revelación de Toto Rovito en el papel de Mirko, el hijo de Fonzi.

Disney

Hámster y Gretel

Sigue a Gretel y su mascota Hamster después de recibir nuevas habilidades. Ahora, el protector hermano mayor Kevin debe descubrir cómo trabajar con Gretel y su mascota para proteger su ciudad de peligros misteriosos.

Star plus

Mentiras verdaderas

Serie de la CBS basada en la película "Mentiras arriesgadas" (True Lies) dirigida por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger en 1994. Al igual que en la película, el personaje principal Harry (Steve Howey) será un padre bonachón y vendedor de ordenadores que en realidad es un espía internacional. Su insatisfecha esposa, Helen (Ginger Gonzaga), se verá empujada a una vida de peligros y aventuras cuando la reclutan para trabajar junto a él para salvar el mundo mientras intentan revitalizar su desapasionado matrimonio.

Netflix

Wham!

La docuserie comenzará contando los mejores años de la banda de pop británica integrada por George Michael y Andrew Ridgeley, cómo surge su amistad y lo que hicieron para hacer historia en la industria de la música con temas como «Wake Me Up Before You Go-Go», «Club Tropicana» y «I''m Your Man».

Un suegro de armas tomar

Owen Browning es un honrado director de banco a punto de casarse con el amor de su vida. Cuando su banco es asaltado por los Bandidos Fantasma, cree que sus futuros suegros, que acaban de llegar a la ciudad, son los célebres forajidos.

BONUS TRACK

A través de Inteligencia Artificial Carlos Gardel canta Muchachos.

