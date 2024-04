Jubilada se quedó sin prepaga, necesita remedios y no consigue: "Estoy perdida"

A fines del siglo pasado le diagnosticaron una hepatitis autoinmune. Por eso, desde hace 25 años Nora consume el mismo medicamento, el que le permite no someterse a un trasplante de hígado. Hace unas semanas compró sus últimas cajas, pero los comprimidos se fueron acabando y ahora no consigue el remedio en ningún lado.

Para colmo, históricamente la receta se la hacían para que compre el medicamento con su prepaga, pero por la crisis y la desregulación del mercado de obras sociales, la cuota aumentó, no pudo pagarla y terminó en PAMI.

Nora, casi desesperada, escribió a la producción de Cadena 3 Rosario. Minutos después, en Siempre Juntos, con Alberto Lotuf, relató: “Hace 25 años que tomo una medicación por una hepatitis autoinmune. PAMI no me lo está dando. La droguería dice que no entra porque es una medicación importada. No llega al país. Al igual que a mí, no se lo están dando a mucha gente”.

“En la línea 138 de PAMI me dijeron que me comunique con la droguería, que me dijo que la medicación está en falta. Hace dos meses que estoy reemplazando esto con corticoides, pero no es la idea. Estoy perdida, me suben las enzimas del hígado y voy directo a trasplante”, lamentó.

Y reveló: “Cada caja sale 230 mil pesos. La receta trae cuatro cajas, cada una dura 20 días. El Gobierno es ajeno a mi pensamiento, pero cómo pueden dejar a alguien sin su medicación. No pude pagar más la prepaga, fue imposible, me cobrarían 320 mil pesos. Hace tres meses la dejé. Esa plata para un jubilado pagar eso es imposible”.

Mientras Nora contaba su padecimiento, la producción radial se contactó con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Rosario, Claudia Varela, que salió al aire y afirmó: “Me estoy comunicado con farmacias y droguerías para ver si hay stock. Suele haber discontinuidad en la llegada del algún medicamento. Buscaremos alguna disponibilidad, aunque sea para el mes que viene por delante”.